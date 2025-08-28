Google Maps, mai util ca niciodată. Actualizarea care îți schimbă modul în care navighezi

Ultima ora
Studiu Harvard: Care este cel mai mare regret al femeilor la vârsta a treia, conform oamenilor de știință
28 aug. 2025 | 10:30
de Alexandru Puiu

TEHNOLOGIE
Google Maps nu mai este ca înainte

Google Maps a devenit în ultimii ani mai mult decât o simplă aplicație de orientare. Ultimele actualizări au transformat platforma într-un instrument esențial pentru șoferi, integrând funcții care până nu demult erau disponibile exclusiv pe Waze. Noua versiune schimbă semnificativ modul în care vei folosi aplicația, aducând un plus de siguranță și eficiență în trafic.

Achiziția Waze de către Google, pentru 1,31 miliarde de dolari, a alimentat de la început speculațiile că aplicația ar urma să fie absorbită treptat în ecosistemul Google Maps. Deși Waze continuă să existe ca produs separat, diferențele dintre cele două platforme se reduc tot mai mult.

Funcțiile de raportare, împrumutate de la Waze

Una dintre cele mai apreciate noutăți este posibilitatea de a raporta direct din Google Maps diferite incidente din trafic. Funcția a debutat timid în 2019, dar acum a devenit mult mai complexă. Pe lângă accidente sau ambuteiaje, poți semnala drumuri inundate, vizibilitate redusă, șantiere sau chiar prezența poliției și a camerelor mobile de viteză.

Această evoluție face ca Google Maps să devină o opțiune mai concentrată decât Waze. În timp ce Waze oferă o avalanșă de detalii, Maps se limitează la cele mai frecvente situații întâlnite de șoferi. Rezultatul este o experiență mai simplă, fără informații care să te distragă inutil de la condus.

Integrarea raportărilor și pe Android Auto și CarPlay consolidează rolul aplicației ca asistent de drum, transformând-o într-un competitor direct pentru Waze chiar și pe terenul pe care acesta excela.

De ce este Google Maps alegerea mai comodă pentru șoferi

Principalul avantaj al Google Maps rămâne echilibrul între funcționalitate și claritate. Actualizarea cu noile opțiuni de raportare îl face atractiv pentru șoferii care caută informații utile, dar concise. În plus, Maps are deja o bază solidă de utilizatori la nivel global, ceea ce înseamnă că datele raportate în timp real sunt numeroase și relevante.

Pe lângă asta, Google Maps oferă și avantajul hărților offline, pe care Waze nu le include. În zonele cu semnal slab, acest lucru poate face diferența între a ajunge la destinație fără probleme și a rămâne blocat fără indicații.

Prin aceste schimbări, Google Maps devine mai mult decât un rival pentru Waze: devine o soluție completă pentru șoferii care vor navigație precisă, actualizări în timp real și o interfață mai prietenoasă.

