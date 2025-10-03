Ultima ora
03 oct. 2025 | 19:06
de Andrei Simion

Google Maps devine mult mai util. Realizi acum ce nu puteai face niciodată când aveai ruta activă

Google Maps primește un update care face navigarea mai flexibilă.

Dacă până acum orice schimbare de plan în mijlocul unei călătorii îți întrerupea direcțiile din Google Maps, noul update promite să scape de acest hop. Aplicația afişează o bară „sticky” în partea de jos a ecranului, cu pașii călătoriei, astfel încât poți mări, micșora sau deplasa harta – ba chiar poți căuta alte locuri – fără să oprești navigația curentă. Practic, rămâi cu „firul roșu” al traseului la vedere, dar recapeți libertatea să te uiți în jur sau să-ți ajustezi rapid planul.

Schimbarea e gândită în primul rând pentru transportul public, acolo unde apar cel mai des imprevizibile: întârzieri, o stație închisă, o legătură ratată. Dar primele semne arată că și modul „Walking” câștigă funcții noi, precum raportarea incidentelor de pe traseu (lucrări, blocaje), preluate din navigația auto. Pe scurt: mai puțină fricțiune în aplicație, mai mult control pentru tine.

Ce s-a schimbat în Google Maps, pe scurt

În vechiul flux Google Maps, explorarea hărții în timp ce rula navigația era complicată: dacă voiai să verifici o cafenea, un bancomat sau o rută alternativă, de multe ori trebuia să renunți la direcțiile în curs și să o iei de la capăt. Noua bară persistentă rezolvă exact această problemă: îți păstrează, jos, succesiunea pașilor – liniile, timpii, stațiile – lăsând restul ecranului liber pentru căutare și explorare. Chiar dacă te răzgândești, întorci privirea la pașii călătoriei și continui fără stres, scrie compania pe Blogul Google.

În plus, apare un buton dedicat pentru alternative („Other trip options”), care te lasă să compari din mers opțiuni de deplasare, fără a închide traseul inițial. Dacă Google Maps găsește o variantă mai rapidă – să cobori o stație mai devreme și să mergi pe jos, să comuți la bicicletă sau să schimbi linia – poți face tranziția fără seria aceea enervantă de „Stop > Search > Start”. Rezultatul e o navigație mai „deschisă”, care te încurajează să ajustezi traseul pe măsură ce apar informații noi.

De ce contează la navetă și la pas

Pentru navetiști, diferența se simte în minute și în nervi salvați. Când autobuzul întârzie sau metroul e supraaglomerat, nu mai trebuie să „rupi” navigația doar ca să verifici ce este în jur; cauți un colț pentru o cafea, un ATM sau un alt traseu și revii instant la pașii călătoriei. Când fiecare minut contează, faptul că nu mai pornești ruta de la zero înseamnă mai puține șanse să ratezi conexiuni și, adesea, o planificare mai realistă.

Pentru mersul pe jos, raportarea incidentelor introduce o doză sănătoasă de informare din comunitate. Dacă trotuarul e închis pentru lucrări sau o trecere e blocată, notificarea ajunge la ceilalți suficient de repede ca să-și evite ocolișurile inutile. Iar pentru cei care combină mijloacele de transport – metrou + mers pe jos + bike-sharing – noul flux reduce pașii tehnici și transformă aplicația într-un „asistent” mai maleabil.

Când ajunge update-ul Google Maps și ce limitări are

Distribuirea este treptată, așa că e posibil ca unii utilizatori să vadă noutățile înaintea altora. De regulă, Google rulează astfel de schimbări pe valuri, în funcție de regiune, versiunea de aplicație și server. Merită să verifici actualizările din Play Store/App Store și să ții Maps la zi, pentru a avea cele mai noi funcții.

Există și limite de care e bine să ții cont. În zone cu acoperire slabă sau cu puține surse de date în timp real, sugestiile alternative pot întârzia ori pot fi mai puțin relevante. De asemenea, raportarea incidentelor pe jos va deveni utilă pe măsură ce destui utilizatori o folosesc consecvent. Important e că, odată cu bara „sticky” și căutarea fără întreruperi, fundamentul e pus: navigația devine mai flexibilă, iar tu rămâi la cârmă fără să pierzi drumul din vedere.

