Google lansează soneriile video și camerele de securitate cu inteligență artificială de la Gemini. Cum te ajută noile dispozitive să rămâi în siguranță

Google a lansat trei noi dispozitive Nest, o sonerie video și două camere de securitate, toate cu rezoluție 2K și funcții inteligente bazate pe Gemini.

Noile dispozitive Nest, de la Google, cu performanță îmbunătățită și funcții AI

Google a anunțat oficial lansarea primelor sale camere și sonerie video Nest cu rezoluție 2K, însoțite de tehnologia Gemini for Home, capabilă să ofere alerte detaliate și să permită căutarea rapidă în istoricul de înregistrări.

Lansarea marchează confirmarea faptului că brandul Nest rămâne activ în zona securității pentru locuințe, în ciuda speculațiilor că ar putea fi eliminat după ce Google a trecut boxele inteligente sub denumirea „Google Home”, scrie TechRadar.

Vorbim despre:

Nest Doorbell (generația a 3-a), o sonerie video cu câmp vizual de 166° și zoom digital 6x. Este compatibilă cu Google Assistant și Alexa și integrează funcțiile Gemini. Este disponibilă momentan doar în SUA și Canada, la un preț de 179,99 dolari.

Nest Cam Indoor (generația a 2-a), cameră pentru interior, cu unghi vizual de 152°, rezoluție 2K și aceleași funcții de stocare gratuită sau prin abonament. Poate fi montată pe perete sau tavan și vine în trei variante de culoare, dintre care alb (snow) va fi comercializat global. Preț: 99,99 dolari.

Nest Cam Outdoor (generația a 2-a), destinată exteriorului, cu același câmp vizual de 152°, funcție de night vision HDR și disponibilă la nivel global în varianta albă. Costă 149,99 dolari sau 249,99 dolari pentru un pachet de două.

Abonații Google Home Premium beneficiază de funcții avansate: alerte personalizate („câinele a ieșit din țarc”), acces la istoricul evenimentelor și rezumat zilnic al activităților detectate.

Abonamentul oferă până la 60 de zile de stocare video, însă și fără acesta utilizatorii primesc gratuit clipuri de până la 10 secunde, păstrate pentru șase ore.

Competiția cu Amazon Ring prinde contur

Lansarea dispozitivelor Nest vine la doar o zi după ce Amazon și-a prezentat noua gamă de sonerii și camere Ring, cu rezoluție 4K și funcții AI avansate.

Printre noutățile anunțate de Amazon se numără „Ring Retinal 4K”, o tehnologie care optimizează calitatea imaginii pe baza analizelor realizate timp de două săptămâni, precum și „Alexa+ Greetings”, care poate interacționa direct cu vizitatorii, de exemplu, pentru a instrui curierii unde să lase pachetele.

O altă funcție notabilă introdusă de Ring este Search Party, ce permite localizarea animalelor pierdute prin analizarea imaginilor colective de la mai multe dispozitive Ring din cartier.

Prin comparație, Google a ales să pună accent pe experiența utilizatorilor și prevenirea dependenței de notificări, declarând că nu va optimiza aplicația pentru „timp petrecut în feed”, ci pentru creare și siguranță. Compania promite și funcții de tip „reminder” pentru a evita utilizarea excesivă.

Lansarea noilor camere și a soneriei Nest confirmă faptul că Google nu renunță la acest brand și dorește să concureze direct cu Amazon Ring pe piața securității smart.

Cu prețuri variate, funcții AI integrate și compatibilitate cu principalele ecosisteme de asistenți virtuali, Nest rămâne o opțiune solidă pentru utilizatorii interesați de protecția locuinței.

Totuși, competiția intensă cu Amazon arată că piața sistemelor de securitate inteligente intră într-o nouă etapă, dominată de AI și funcționalități premium.