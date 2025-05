Google ia la mișto Apple și designul iPhone 17. Cum va arăta următorul telefon din Cupertino, de ce creează polemici

Într-o nouă mișcare de marketing cu tentă ironică, Google a lansat un clip promoțional pentru viitorul Pixel 9 Pro în care ironizează direct Apple și presupusul design al iPhone 17. Clipul ia forma unui podcast imaginar între două telefoane – Pixel și iPhone – care discută „relaxat”, dar cu înțepături cât se poate de clare.

Tonul este unul amical doar la suprafață, însă subtextul trage serios în Apple, acuzând compania din Cupertino că adoptă cu întârziere funcții sau designuri deja implementate de Google cu ani în urmă. Iar ținta principală: noul layout pentru camerele foto de pe iPhone 17, care – potrivit zvonurilor – ar urma să adopte o bară orizontală similară cu cea prezentă pe modelele Pixel încă din seria 6.

Ironii voalate și glume directe în stil Google

Reclama începe cu un salut autoironic: „Hi, I’m Pixel, and this is my friend, iPhone”. Apoi, discuția se duce rapid către speculațiile din jurul designului iPhone 17. Pixel întreabă, cu un aer nevinovat: „Can you imagine me doing the same thing you did first, years later?”. Este o aluzie directă la faptul că Apple pare să adopte o abordare vizuală deja consacrată pe terminalele Google.

Răspunsul iPhone-ului, pe un ton britanic, este o înșiruire de coincidențe: Night Sight devine Night Mode, Magic Eraser este reinterpretat ca Clean Up, iar widgeturile – absente multă vreme din iOS – apar abia în versiunea 14, deși existau de ani buni pe Android.

Finalul e construit aproape ca o scenetă dintr-o piesă de comedie. Pixel rostește ironic „These rumors are just rumors”, iar iPhone-ul repetă cu vocea unui papagal aceleași cuvinte. Replica de încheiere a lui Pixel este secă: „Oh, come on!”

Designul iPhone 17 și acuzațiile de „copiere”

Zvonurile despre iPhone 17 sugerează că Apple ar urma să renunțe la layout-ul vertical pentru camere în favoarea unei bare orizontale – o schimbare estetică majoră, dar care nu pare tocmai nouă pentru fanii Android. Această decizie ar putea veni din dorința Apple de a unifica optic toate modelele seriei iPhone, dar în contextul actual, mișcarea este interpretată ca o confirmare indirectă a influenței exercitate de Pixel asupra industriei.

Designul în sine nu este confirmat oficial, dar numeroase randări și leak-uri sugerează că Apple va face trecerea la acest nou stil începând cu modelul standard iPhone 17. Prin urmare, gluma Google nu doar ironizează trecutul, ci și prevestește un viitor în care inovația vizuală nu mai e exclusivă brandului cu logo de măr.

O strategie agresivă de marketing și un mesaj clar

Este al doilea clip în care Google atacă frontal Apple în mai puțin de un an. În precedentul episod, gigantul din Mountain View ironiza cu umor decizia Apple de a introduce USB-C, după ani în care rezistase în fața acestui standard universal.

Strategia este una clară: Google vrea să sublinieze că Pixel este telefonul care inovează, iar Apple urmează, uneori prea târziu. În același timp, acest tip de marketing scoate în evidență diferențele dintre ecosistemele celor două companii – Android, deschis și expansiv, versus iOS, controlat și conservator.

Ce rămâne de văzut este dacă aceste glume vor convinge și publicul fidel Apple, sau dacă vor rămâne simple gesturi simpatice pentru fanii Google. În orice caz, noul val de ironie digitală marchează un moment în care marile companii nu se mai tem să se tachineze public pentru supremația în tech.