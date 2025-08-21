Ultima ora
De ce aplaudă pasagerii la aterizare? Cei de la Wizz Air cred că au găsit explicația. Românii sunt în top
21 aug. 2025 | 09:04
de Cristian Cojocaru

Google ia fața Apple și lansează Pixel Watch 4, primul ceas inteligent cu mesaje de urgență prin satelit și antrenor personal AI
Google Pixel Watch 4. (Foto: Google)

Google a prezentat oficial Pixel Watch 4, un smartwatch care aduce două premiere notabile pe piața globală: comunicarea de urgență prin satelit direct de pe ceas și un antrenor de sănătate alimentat de inteligența artificială. Lansarea a avut loc cu doar câteva săptămâni înainte de evenimentul anual Apple, un moment în care gigantul american vrea să își consolideze avantajul în fața rivalului său tradițional.

Mesaje SOS prin satelit, fără rețea sau WiFi

Pixel Watch 4 este primul ceas inteligent care permite trimiterea de mesaje de urgență prin satelit, chiar și atunci când utilizatorul se află în zone fără semnal celular sau WiFi. Funcția SOS oferă posibilitatea de a contacta rapid serviciile de urgență, transmitându-le și locația exactă a purtătorului.

Această caracteristică extinde ceea ce Google a introdus deja pe smartphone-urile Pixel 9 și se adresează în special celor care practică drumeții, sporturi montane sau călătoresc în zone izolate. Deși Apple a lansat o funcție similară pe iPhone 14, Pixel Watch 4 este primul dispozitiv de acest tip care integrează direct această tehnologie. Rivalii de la Cupertino ar putea introduce o opțiune comparabilă pe viitoarea Apple Watch Ultra 3, așteptată în septembrie.

Pixel Watch 4 permite trimiterea mesajelor de urgență prin satelit. (Foto: Google)

Antrenor personal AI pentru sănătate și fitness

Pe lângă partea de siguranță, Pixel Watch 4 integrează și un „coach digital” creat cu ajutorul inteligenței artificiale Gemini. Acesta funcționează ca un asistent personal de sănătate, capabil să ofere programe de antrenament adaptate obiectivelor utilizatorului, să analizeze calitatea somnului și să dea sfaturi pentru gestionarea stresului.

Antrenorul AI poate răspunde și la întrebări directe, precum „Ar trebui să dorm mai mult sau să fac sport mâine dimineață?” ori „Ce pot face dacă mă simt stresat?”. Totul este adaptat la datele biometrice și la rutina zilnică a purtătorului. Totuși, serviciul nu va fi disponibil gratuit. Google a anunțat că această funcție va fi oferită în SUA, din octombrie, doar pentru abonații Fitbit Premium, la un preț de 8,99 euro pe lună.

Antrenorul digital de sănătate răspunde la întrebările utilizatorului. (Foto: Google)

Disponibilitate și preț

Pixel Watch 4 este disponibil deja la precomandă și va ajunge în magazine pe 9 octombrie. Va fi comercializat în două dimensiuni, de 41 mm și 45 mm, la același preț ca generația anterioară – de la 399 de euro pentru varianta de bază cu WiFi.

Prin aceste noutăți, Google trimite un semnal clar pieței: smartwatch-urile nu mai sunt doar accesorii de fitness, ci dispozitive esențiale pentru siguranță și sănătate. Rămâne de văzut dacă Apple va reuși să răspundă cu funcții similare pe viitoarea sa gamă de ceasuri.

