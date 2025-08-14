Gemini va ține minte conversațiile, urmând exemplul ChatGPT

Ultima ora
Ministrul de Finanțe anunță plata cu cardul obligatorie chiar și la magazinele mici din sate – dispare plafonul de 50.000 de lei sub care operatorii economici nu erau obligați să accepte plăți digitale
14 aug. 2025 | 09:29
de Mihai Liviu

Tehnologie, Știință & Digital
Imagine reprezentativă de ilustrație. (Foto: Playtech/OpenAI)

Google adaugă o funcționalitate esențială în chatbot-ul său Gemini: capacitatea de a memora conversațiile purtate anterior cu utilizatorii. Noua opțiune, denumită „Personal Context”, promite să facă interacțiunile cu inteligența artificială mai fluide și mai personalizate, apropiindu-se de experiența oferită deja de rivali precum ChatGPT.

Funcția va fi activată în mod implicit și va permite AI-ului să păstreze informațiile relevante din discuțiile anterioare, fără ca utilizatorul să fie nevoit să le reintroducă de fiecare dată. Totuși, pentru cei preocupați de confidențialitate, opțiunea poate fi dezactivată oricând din setări.

Personal context pentru răspunsuri mai coerente

Prin introducerea „Personal Context”, Google își propune să transforme modul în care Gemini răspunde la solicitări. Dacă un utilizator îi spune, de exemplu, să ofere toate răspunsurile într-o conversație din perspectiva unui anumit film sau personaj, AI-ul va reține această instrucțiune și o va aplica pe parcursul întregului schimb de replici.

Această memorie contextuală elimină nevoia de a reaminti constant aceleași informații, ceea ce ar putea fi util atât pentru uz personal, cât și profesional. Astfel, un copywriter, un profesor sau un pasionat de jocuri video ar putea avea discuții mai consistente și mai adaptate nevoilor lor, fără a repeta instrucțiuni de fiecare dată.

Conversațiile temporare, o alternativă pentru confidențialitate

Pe lângă opțiunea de memorie permanentă, Google introduce și „conversațiile temporare”. Acestea nu vor fi salvate în istoricul utilizatorului și nici nu vor influența modul în care Gemini răspunde în viitor.

Conversațiile temporare au o durată de viață de 72 de ore, după care sunt șterse automat. Funcția poate fi utilă în situații în care utilizatorii doresc să discute subiecte sensibile sau să facă teste rapide, fără ca acestea să fie stocate sau folosite pentru antrenarea AI-ului.

Disponibilitate limitată, extindere planificată

Funcția „Personal Context” a început deja să fie implementată pe modelul Gemini 2.5 Pro în câteva țări, urmând ca disponibilitatea să fie extinsă treptat. Google a anunțat că opțiunea va ajunge și pe versiunea Flash a AI-ului, pentru a asigura aceeași experiență îmbunătățită pe toate variantele serviciului.

Această evoluție confirmă tendința majoră din industria AI: asistenții virtuali devin tot mai capabili să înțeleagă și să rețină preferințele utilizatorilor, dar și să ofere soluții flexibile pentru cei preocupați de protejarea datelor personale


