Google – Gafa care a schimbat lumea: cum o greșeală de scriere a devenit cel mai cunoscut nume din era digitală

Astăzi, Google este sinonim cu internetul. Este locul unde ne începem ziua, unde căutăm informații, rețete, răspunsuri sau idei. Dar puțini știu că acest nume iconic a luat naștere… dintr-o greșeală de scriere. A fost nevoie de o tastare greșită pentru ca „Googol” – un termen matematic care desemnează numărul 1 urmat de 100 de zerouri – să devină „Google”, un brand care valorează astăzi peste 1,8 trilioane de dolari.

Povestea începe în anii ’90, când Larry Page și Sergey Brin, doi doctoranzi la Universitatea Stanford, căutau un nume pentru motorul de căutare pe care îl dezvoltau. Inițial, proiectul lor se numea „Backrub” și folosea link-uri pentru a determina relevanța paginilor web. Căutând un nume care să reflecte imensitatea informației pe care intenționau să o organizeze, au ales „Googol”. Însă, când un coleg a înregistrat domeniul, l-a scris greșit: „Google”. Iar restul e istorie.

Această eroare accidentală a devenit rapid una dintre cele mai puternice mărci din lume. De la un motor de căutare dezvoltat într-o cameră de cămin, Google a crescut într-un conglomerat tehnologic cu zeci de produse, inclusiv Gmail, YouTube, Google Maps, Google Photos, Android și brandul de telefoane Pixel.

O misiune matematică transformată în revoluție digitală

Deși astăzi toți asociem numele „Google” cu internetul, originea sa are rădăcini adânci în lumea matematicii. Cuvântul „Googol” a fost inventat în 1920 de un băiețel de 9 ani, Milton Sirotta, nepotul matematicianului american Edward Kasner. Kasner căuta un termen pentru un număr extrem de mare și i-a cerut ajutorul nepotului său, care a venit cu „Googol”. Termenul a fost popularizat în cartea lui Kasner, Mathematics and the Imagination.

Această noțiune matematică simboliza ambiția uriașă a fondatorilor Google: aceea de a organiza informația la o scară fără precedent. Numele ales nu era doar original, ci și perfect aliniat cu misiunea lor de a face internetul accesibil și ușor de navigat pentru oricine.

Cu timpul, au apărut și teorii alternative legate de semnificația numelui. Una dintre cele mai răspândite, dar neverificată, susține că „Google” este un acronim pentru „Global Organization of Oriented Group Language of Earth”. Deși sună interesant, această explicație a fost demontată ca fiind falsă, rămânând doar o legendă urbană.

De la căutări în cămin, la 3,5 miliarde de întrebări zilnic

Succesul Google a fost rapid și răsunător. Andy Bechtolsheim, cofondatorul Sun Microsystems, a fost primul investitor major, contribuind cu 100.000 de dolari după o demonstrație impresionantă. Ulterior, figuri importante precum Jeff Bezos și Ram Shriram au urmat exemplul, aducând investițiile totale la peste 300.000 de dolari în doar câteva luni.

În 1998, Google era lansat oficial. De atunci, a redefinit modul în care oamenii accesează informația. Astăzi, conform Internet Live Stats, se efectuează peste 3,5 miliarde de căutări zilnic, ceea ce înseamnă aproximativ 1,2 trilioane de căutări anual. Motorul de căutare a devenit indispensabil în viața modernă, influențând educația, medicina, afacerile și chiar politica.

Google nu s-a oprit niciodată din inovat. A achiziționat YouTube, Android și, mai recent, Fitbit pentru 2,1 miliarde de dolari. A lansat Google Assistant, Google Workspace și a investit masiv în inteligență artificială și tehnologii avansate.

În 2015, compania s-a reorganizat sub numele Alphabet Inc., iar fondatorii săi, Larry Page și Sergey Brin, s-au retras treptat din conducere, păstrând un rol de influență din umbră. În prezent, Alphabet este evaluată la peste 1,8 trilioane de dolari, fiind una dintre cele mai valoroase companii din lume.

Concluzie: Când greșelile duc la geniu

Povestea Google este o lecție despre cum o greșeală aparent banală poate declanșa o revoluție globală. Numele „Google” nu este doar o marcă – este o poveste despre curiozitate, inovație și viziune. Este dovada că, uneori, lucrurile mari nu încep perfect, dar ajung acolo unde trebuie dacă sunt susținute de idei mari și oameni pasionați.

Și, data viitoare când deschizi o fereastră de browser și scrii „google.com”, amintește-ți că totul a început cu o literă scrisă greșit.