Google folosește inteligența artificială pentru a găsi bilete ieftine de avion

Google a prezentat o nouă funcție menită să facă planificarea călătoriilor mai simplă și mai rapidă. „Flight Deals”, integrată în serviciul Google Flights, promite să găsească cele mai ieftine bilete de avion folosind puterea inteligenței artificiale.

Funcționalitatea este concepută pentru a răspunde unei nevoi tot mai mari a călătorilor: identificarea rapidă a ofertelor avantajoase, fără a parcurge pași complicați.

Căutare în limbaj natural pentru zboruri mai ieftine

Cea mai mare noutate adusă de Flight Deals este modul în care utilizatorii pot interacționa cu serviciul. În loc să completeze formulare și parametri tradiționali, aceștia vor putea pur și simplu să scrie, în limbaj natural, cum și când vor să călătorească.

De exemplu, comanda „vreau două bilete ieftine dus-întors în vară pentru o vacanță de șapte zile la mare în Grecia” va fi suficientă pentru ca sistemul să înțeleagă preferințele și să afișeze rezultatele. Biletele vor fi sortate automat în funcție de preț, cele mai ieftine apărând primele în listă.

AI-ul din spatele funcției și limitele sale

La baza acestei funcții se află Gemini 2.5, cel mai recent model de inteligență artificială generativă dezvoltat de Google. Acesta nu caută însă reduceri „ascunse” dincolo de datele publice, ci optimizează doar modul de interogare a bazei de date și prezentarea rezultatelor.

Informațiile sunt preluate în timp real direct de la companiile aeriene, ceea ce înseamnă că prețurile afișate reflectă ofertele curente. În esență, avantajul major este experiența mai intuitivă și rapidă pentru utilizator, nu neapărat găsirea unor tarife pe care nu le-ai putea vedea prin căutarea clasică.

Un pas înainte pentru integrarea AI în turism

Lansarea Flight Deals marchează o nouă etapă în folosirea AI-ului pentru planificarea călătoriilor. Google mizează pe faptul că interogările în limbaj natural vor atrage mai mulți utilizatori, în special pe cei care vor să economisească timp și nu sunt familiarizați cu filtrele avansate ale platformelor de rezervări.

În viitor, compania ar putea extinde această funcție și pentru alte servicii turistice, precum cazarea sau pachetele de vacanță complete, creând un ecosistem AI care să gestioneze toate detaliile unei călătorii.