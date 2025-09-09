Ultima ora
Google extinde AI Mode dincolo de limba engleză: primele piețe vizate

TEHNOLOGIE
Google extinde AI Mode dincolo de limba engleză: primele piețe vizate
Google AI Mode devine și mai bun / Foto: Elyse Betters Picaro / ZDNET

Google a anunțat prima extindere lingvistică a AI Mode, chatbotul său integrat în motorul de căutare, disponibil acum și în hindi, indoneziană, japoneză, coreeană și portugheza braziliană.

Compania americană continuă să accelereze lansarea globală a noii experiențe de căutare. În mai 2025, AI Mode a fost oferit tuturor utilizatorilor din SUA, ulterior extins în Marea Britanie și India, după doar două luni de testare publică.

În iulie, sistemul a primit îmbunătățiri majore, inclusiv integrarea modelului Gemini 2.5 Pro și funcția Deep Search.

Până în prezent, AI Mode este disponibil în peste 180 de țări, însă doar în limba engleză. Lansarea actuală marchează, așadar, primul pas către o diversificare lingvistică reală.

De la traducere la înțelegerea contextului local în Google

Potrivit lui Hema Budaraju, vicepreședinte pentru managementul produselor de căutare la Google, construirea unei căutări globale nu înseamnă doar traducere, ci și o înțelegere aprofundată a specificului local.

Integrarea versiunii personalizate a modelului Gemini 2.5 în Search a permis progrese importante în interpretarea nuanțelor lingvistice, astfel încât rezultatele să fie relevante și utile în fiecare piață nouă.

Această abordare arată ambiția Google de a oferi o experiență uniformă, dar adaptată contextului cultural și informațional al fiecărei regiuni. Prin deschiderea către limbi vorbite de sute de milioane de oameni, compania vizează consolidarea poziției dominante în domeniul căutării asistate de AI.

Impactul asupra editorilor și ecosistemului web

Extinderea AI Mode vine într-un moment în care relația dintre Google și editori este tensionată. Oficial, compania a afirmat că traficul către site-uri a rămas „relativ stabil” după introducerea AI Overviews și că „web-ul continuă să prospere”.

Totuși, într-un document juridic recent, avocații Google au recunoscut că „web-ul deschis este deja într-un declin accelerat”.

Contradicția alimentează îngrijorările publicațiilor și ale creatorilor de conținut, care resimt scăderi vizibile de audiență pe fondul integrării AI direct în motorul de căutare.

Extinderea AI Mode către noi limbi ar putea amplifica aceste tendințe, dar în același timp deschide oportunități pentru utilizatori care caută o experiență mai fluidă și contextualizată.

Așadar, se poate spune că mișcarea Google confirmă direcția de dezvoltare a căutării online: un serviciu tot mai mult centrat pe AI, capabil să ofere răspunsuri directe și adaptate cultural.

Rămâne însă de văzut cum se va echilibra această strategie cu nevoile publisherilor și cu menținerea unui ecosistem digital divers și sustenabil.

