02 sept. 2025 | 17:40
de Ozana Mazilu

Google adaugă în Translate o platformă de învățare a limbilor străine bazată pe inteligență artificială. Cum funcționează

Google adaugă în Translate o platformă de învățare a limbilor străine bazată pe inteligență artificială. Cum funcționează
Google Translate, de la traduceri simple la platformă educațională completă

Google își extinde serviciile dincolo de simpla traducere și transformă aplicația Translate într-un instrument educațional complex. Compania lucrează la o platformă de învățare a limbilor străine integrată direct în aplicație, cu lecții personalizate pe baza obiectivelor utilizatorilor și a nivelului lor de competență. Noua funcție marchează un pas important în direcția combinării traducerilor automate cu exerciții interactive și scenarii generate de inteligența artificială.

Lecții personalizate pentru obiective diferite

Noua funcționalitate introdusă de Google are la bază lecții adaptate fiecărui utilizator. Cei care accesează butonul „Practice” (Exersează) din aplicație își pot seta nivelul de cunoștințe și scopul pentru care învață limba: călătorii, conversații profesionale sau situații cotidiene. În funcție de alegere, AI-ul creează scenarii care pot include exerciții de ascultare, recunoașterea de cuvinte sau simularea unor dialoguri reale.

Momentan, funcția este disponibilă într-un set restrâns de combinații: utilizatorii de engleză pot exersa spaniola și franceza, în timp ce vorbitorii de spaniolă, franceză și portugheză au la dispoziție lecții de engleză. Google promite extinderea rapidă a listelor de limbi și scenarii, astfel încât platforma să devină un instrument de învățare universal, integrat chiar în aplicația care a schimbat modul în care oamenii comunică peste granițe.

REVIEW Google Pixel 10 – telefonul cu Android 16 care face minuni acolo unde contează mai mult, autonomie, foto și AI. În plus, se aude superb
Google lansează un laborator virtual care poate anticipa uraganele cu două săptămâni înainte

Această abordare ar putea transforma Translate într-o alternativă reală la aplicații populare de învățare a limbilor, precum Duolingo sau Babbel, cu avantajul unei integrări directe într-un serviciu deja folosit de milioane de oameni zilnic pentru traduceri rapide.

Funcția de traducere live, un pas spre conversații fără bariere

Pe lângă lecțiile personalizate, aplicația Translate primește și o funcție de traducere live, care permite conversații în timp real între două persoane care nu vorbesc aceeași limbă. Sistemul transcrie și traduce automat vorbirea fiecărui participant, generând atât text, cât și fișiere audio.

Această funcție este disponibilă momentan doar în SUA, India și Mexic, dar suportă deja peste 70 de limbi. Ea poate fi folosită pentru discuții de zi cu zi, întâlniri de afaceri sau chiar interacțiuni oficiale, reducând astfel barierele lingvistice.

Spre deosebire de tehnologia similară prezentă pe telefoanele Google Pixel 10, sunetul generat de AI nu imită vocea utilizatorului. Astfel, experiența de conversație rămâne neutră, dar suficient de rapidă pentru a facilita comunicarea.

Prin această opțiune, Google răspunde unei nevoi tot mai mari: interacțiuni fluide între persoane din culturi și medii lingvistice diferite, într-un context globalizat în care mobilitatea și colaborarea internațională au devenit esențiale.

De la lansarea sa, Google Translate a trecut prin multiple transformări, evoluând de la un instrument de bază pentru traduceri text la un ecosistem complex ce include traduceri foto, vocale și acum lecții de învățare. Integrarea inteligenței artificiale îl face mai precis, mai adaptabil și mai util pentru utilizatori din întreaga lume.

Noua direcție de dezvoltare arată că Google urmărește nu doar să faciliteze traducerea, ci și să sprijine învățarea activă a limbilor străine. Prin lecții adaptate și scenarii interactive, utilizatorii pot trece de la simpla înțelegere a unor fraze izolate la construirea de abilități reale de comunicare.

Într-un context în care globalizarea, mobilitatea și colaborarea internațională devin norme, Google Translate se conturează ca un instrument indispensabil atât pentru călători, cât și pentru profesioniști sau pentru cei care își doresc să învețe o limbă nouă într-un mod flexibil și personalizat.

Prin integrarea unei platforme de învățare în Translate, Google schimbă paradigma: aplicația nu mai este doar un translator rapid, ci un profesor virtual, capabil să ghideze utilizatorii în procesul de învățare. Această strategie confirmă rolul inteligenței artificiale nu doar ca facilitator al comunicării, ci și ca motor al educației moderne.

