Google schimbă traducerile în timp real. Noua funcție Gemini poate reda vocea într-o altă limbă aproape instantaneu
Barierele lingvistice devin tot mai puțin importante pe măsură ce inteligența artificială evoluează. După ce instrumentele de traducere automată au devenit o prezență obișnuită pe telefoane și calculatoare, Google face un nou pas către conversațiile naturale între persoane care vorbesc limbi diferite.
Google a prezentat Gemini 3.5 Live Translate, un model AI capabil să traducă vocea aproape în timp real. Noua tehnologie promite să reducă semnificativ întârzierile dintre discursul original și versiunea tradusă, oferind o experiență mult mai apropiată de o conversație normală.
Spre deosebire de sistemele clasice de traducere vocală, care așteaptă de regulă finalizarea unei propoziții înainte de a genera traducerea, noua soluție procesează informația pe măsură ce utilizatorul vorbește.
Cum funcționează Gemini 3.5 Live Translate
Potrivit Google, noul model poate gestiona conversații în peste 70 de limbi și încearcă să mențină un echilibru între rapiditatea răspunsului și înțelegerea corectă a contextului.
Practic, traducerea începe înainte ca interlocutorul să termine complet fraza, ceea ce reduce senzația de pauză artificială care apare adesea în aplicațiile actuale de traducere.
Un element important este păstrarea caracteristicilor vocale ale vorbitorului. Sistemul încearcă să reproducă nu doar cuvintele, ci și anumite aspecte ale modului de exprimare, precum intonația, ritmul și tonalitatea vocii.
Acest lucru poate face conversațiile mai naturale și mai ușor de urmărit în situații precum ședințe online, apeluri internaționale, cursuri, întâlniri de afaceri sau discuții între persoane care nu împărtășesc aceeași limbă.
Google susține că tehnologia este capabilă să funcționeze cu întârzieri de doar câteva secunde, apropiindu-se astfel de experiența unei conversații aproape simultane.
Google Translate și Meet primesc funcții noi bazate pe AI
Noul model va fi disponibil pentru dezvoltatori prin platformele Gemini Live API și Google AI Studio, unde poate fi integrat în aplicații și servicii externe.
În același timp, utilizatorii obișnuiți vor beneficia de noile funcții prin intermediul aplicației Google Translate, atât pe Android, cât și pe iPhone.
Google a pregătit și un mod dedicat utilizării cu căști, astfel încât traducerea să poată fi ascultată mai clar și mai discret în timpul conversațiilor. Pe dispozitivele Android apare și o funcție suplimentară care permite redarea traducerii direct prin difuzorul telefonului.
Utilizatorul poate ține telefonul la ureche într-un mod asemănător unui apel clasic, ceea ce face utilizarea mai confortabilă în locuri aglomerate sau în spații publice.
Schimbări importante apar și în Google Meet. Platforma de videoconferințe va integra Gemini 3.5 Live Translate pentru traducerea vocală în timp real. Dacă până acum funcția era limitată la un număr redus de limbi, noua versiune extinde suportul la peste 70 de limbi.
Google estimează că sistemul va putea gestiona mai mult de 2.000 de combinații lingvistice diferite, fără a se limita la traduceri care implică limba engleză.