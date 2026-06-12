Google schimbă traducerile în timp real. Noua funcție Gemini poate reda vocea într-o altă limbă aproape instantaneu

Spre deosebire de sistemele clasice de traducere vocală, care așteaptă de regulă finalizarea unei propoziții înainte de a genera traducerea, noua soluție procesează informația pe măsură ce utilizatorul vorbește.

Cum funcționează Gemini 3.5 Live Translate

Potrivit Google, noul model poate gestiona conversații în peste 70 de limbi și încearcă să mențină un echilibru între rapiditatea răspunsului și înțelegerea corectă a contextului.

Practic, traducerea începe înainte ca interlocutorul să termine complet fraza, ceea ce reduce senzația de pauză artificială care apare adesea în aplicațiile actuale de traducere.

Un element important este păstrarea caracteristicilor vocale ale vorbitorului. Sistemul încearcă să reproducă nu doar cuvintele, ci și anumite aspecte ale modului de exprimare, precum intonația, ritmul și tonalitatea vocii.

Acest lucru poate face conversațiile mai naturale și mai ușor de urmărit în situații precum ședințe online, apeluri internaționale, cursuri, întâlniri de afaceri sau discuții între persoane care nu împărtășesc aceeași limbă.

Google susține că tehnologia este capabilă să funcționeze cu întârzieri de doar câteva secunde, apropiindu-se astfel de experiența unei conversații aproape simultane.

Google Translate și Meet primesc funcții noi bazate pe AI

Noul model va fi disponibil pentru dezvoltatori prin platformele Gemini Live API și Google AI Studio, unde poate fi integrat în aplicații și servicii externe.