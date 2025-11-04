Godzilla Minus Zero, continuarea filmului de succes Godzilla Minus One, va fi lansat curând. Când îl vezi, tot ceea ce știm despre producția cinematografică

Studioul japonez Toho a confirmat oficial că regizorul și scenaristul Takashi Yamazaki lucrează la o nouă producție din celebra franciză Godzilla. Filmul, intitulat Godzilla Minus Zero, va fi continuarea directă a blockbusterului Godzilla Minus One, câștigător al premiului Oscar în 2024 pentru efecte vizuale.

Anunțul a fost făcut pe 3 noiembrie, în cadrul evenimentului anual Godzilla Day desfășurat la Tokyo, potrivit Polygon.

Prezentarea a inclus doar un logo alb-negru și titlul filmului, fără alte detalii despre poveste sau distribuție.

Totuși, fanii au primit confirmarea că Yamazaki va reveni nu doar ca regizor și scenarist, ci și ca supervizor al efectelor vizuale, un aspect esențial al succesului precedentului film, realizat cu un buget modest, dar cu un impact vizual impresionant.

Godzilla Minus Zero, continuarea unui film cu puternice teme istorice

Lansat în 2023, Godzilla Minus One a fost o reinterpretare modernă a clasicului din 1954, explorând fricile postbelice ale Japoniei și efectele devastatoare ale războiului nuclear.

Filmul urmărea povestea lui Kōichi Shikishima (interpretat de Ryunosuke Kamiki), un fost pilot kamikaze care încearcă să-și găsească locul într-o țară marcată de distrugere și vinovăție.

Criticii au remarcat tonul sobru și realist al peliculei, comparându-l cu Shin Godzilla (2016), însă Yamazaki a oferit o abordare mai umană și introspectivă.

Ambele producții transmit însă un mesaj comun: Japonia trebuie să se bazeze pe propriile forțe și să-și refacă autonomia militară, în loc să depindă exclusiv de alianțele externe.

Filmările vor avea loc în Norvegia și Noua Zeelandă

Potrivit The Hollywood Reporter, filmările pentru Godzilla Minus Zero vor începe spre finalul anului 2025, în locații din Norvegia și Noua Zeelandă, iar lansarea oficială este programată pentru sfârșitul anului 2026.

Alegerea acestor țări sugerează că acțiunea ar putea include scene de amploare, cu peisaje naturale spectaculoase.

Finalul din Godzilla Minus One a lăsat numeroase întrebări deschise: monstrul părea să se regenereze după distrugerea totală, iar iubita protagonistului supraviețuia în mod misterios, purtând însă o urmă ciudată pe corp.

Elementele cu pricina pot indica direcția noului film, care ar putea explora consecințele biologice și psihologice ale contactului cu Godzilla.

Programarea lansării pentru 2026 este strategică, având în vedere că acordul dintre Toho și Legendary Pictures interzice lansarea a două filme Godzilla în același an. Astfel, Godzilla Minus Zero va ajunge în cinematografe înaintea producției americane Godzilla x Kong: Supernova, programată pentru 2027.