„Godzilla Minus One” primește o recenzie interesantă de la Christopher Nolan

Regizorul aclamat Christopher Nolan se așază la discuții cu regizorul filmului Godzilla Minus One, Takashi Yaazaki, și oferă o recenzie extrem de pozitivă a filmului.

Nolan laudă Godzilla Minus One, numindu-l un film extraordinar, plin de profunzime și istorie. Ambele filme, Godzilla Minus One și Oppenheimer, au câștigat premii Oscar.

Filmul regizat de Takashi Yamazaki a explorat apariția lui Godzilla în urma celui de-al Doilea Război Mondial, în timp ce un pilot de vânătoare japonez traumatizat și discreditat trebuie să lupte cu temerile și rușinea sale, în timp ce kaiju se apropie de țară.

Cu ambele filme, Oppenheimer și Godzilla Minus One, obținând recunoaștere la Premiile Oscar din 2024, Yamazaki și Nolan s-au așezat pentru a discuta unul cu celălalt într-un interviu pentru canalul YouTube al distribuitorului japonez al filmului Oppenheimer, Bitters End.Inc. În timpul interviului, Nolan împărtășește o recenzie bună a filmului din 2023, lăudând producția.

„Am vizionat Godzilla Minus One și am considerat că este un film extraordinar. Am simțit că avea mult din spiritul filmului tău anterior, The Eternal Zero. A avut o profunzime în jurul problemelor legate de povestea principală, chiar dacă povestea principală este Godzilla, și este una captivant și plină de acțiune. A existat o profunzime minunată a personajelor și un simț minunat al istoriei, pe care l-am apreciat cu adevărat”, a spus Nolan.