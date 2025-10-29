Gigi Becali, printre cei mai mari susținători ai Catedralei Mântuirii Neamului. Câți bani a donat pentru construcția lăcașului sfânt

Duminica sfințirii Catedralei Mântuirii Neamului a adus laolaltă mii de credincioși și personalități publice din întreaga țară. Printre cei prezenți s-a aflat și Gigi Becali, patronul FCSB, cunoscut de-a lungul anilor pentru implicarea sa financiară și spirituală în proiecte religioase. Momentul a fost unul încărcat de emoție, iar gesturile sale din timpul ceremoniei nu au trecut neobservate.

Gigi Becali, printre cei mai mari donatori ai Catedralei

Catedrala Mântuirii Neamului, unul dintre cele mai impresionante proiecte religioase din Europa, a fost posibilă datorită sprijinului oferit de Patriarhie, autorități și numeroși donatori privați. Printre aceștia se numără și Gigi Becali, care a contribuit cu o sumă semnificativă încă din fazele de început ale lucrărilor.

Potrivit informațiilor oficiale, omul de afaceri a donat două milioane de euro pentru construcția lăcașului de cult. Patriarhia Română a confirmat ulterior această contribuție, explicând și destinația fondurilor:

„O parte din suma donată de domnul Becali pentru construirea Catedralei a fost alocată pentru plata proiectului de infrastructură și a unor studii tehnice de specialitate”, se arată în comunicatul oficial.

În același document, instituția a precizat că, potrivit Legii 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, „bunurile care fac obiectul aporturilor nu pot face obiectul revendicării lor ulterioare”, subliniind astfel caracterul definitiv al donațiilor făcute.

O construcție grandioasă, un simbol al credinței

Catedrala Mântuirii Neamului este considerată cea mai mare biserică ortodoxă din lume, o adevărată bijuterie arhitecturală cu o înălțime impresionantă de 120 de metri și o suprafață desfășurată de 38.000 de metri pătrați. Construcția, începută în urmă cu 15 ani, a presupus investiții totale de peste 270 de milioane de euro, acoperite din donații, contribuții ale Patriarhiei și fonduri publice.

Interiorul lăcașului poate găzdui între 5.000 și 8.000 de persoane, iar spațiul exterior permite participarea simultană a până la 100.000 de credincioși. Printre elementele unice se numără iconostasul, considerat cel mai mare din lume, având 23,8 metri lungime și 17,1 metri înălțime.

Această catedrală nu reprezintă doar un simbol religios, ci și unul național, menit să reunească tradiția, credința și identitatea spirituală a poporului român.

Gestul neașteptat al lui Gigi Becali în timpul sfințirii

Prezent la eveniment, Gigi Becali a atras atenția încă de la sosirea sa la Catedrală. Înainte de a păși în incinta lăcașului sfânt, patronul FCSB s-a întors spre camerele de filmat și s-a închinat larg, într-un gest de recunoștință și respect față de momentul sacru.

După terminarea slujbei, Becali a oferit un alt moment surprinzător. Acesta s-a apropiat de George Simion, liderul politic cu care avusese tensiuni publice în ultimele luni, și i-a întins mâna pentru împăcare.