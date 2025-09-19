Câţi bani a împărţit Gigi Becali unor elevi de liceu? S-a întâmplat în curtea unei şcoli din Bucureşti: „Să-i dea Dumnezeu sănătate”

Latifundiarul din Pipera a fost surprins din nou într-un gest caritabil neașteptat. De această dată, Gigi Becali nu a fost pe stadion, ci chiar în curtea unui liceu din București, unde a împărțit bani elevilor. Imaginile cu momentul au devenit imediat virale pe rețelele sociale, stârnind mii de reacții.

Gigi Becali, bancnote de 200 de lei pentru elevi

Gigi Becali, în vârstă de 67 de ani, este cunoscut pentru gesturile sale caritabile făcute atât public, cât și discret. Potrivit click.ro, care citează martorii, acesta se afla în zona Colegiului Național ”Mihai Eminescu” din București când, spontan, a decis să îi răsplătească pe elevi.

Patronul de la FCSB a scos din buzunar un teanc de bani, i-a numărat și le-a oferit fiecăruia câte o bancnotă de 200 de lei. Unul dintre adolescenți a surprins scena într-un videoclip distribuit ulterior pe TikTok, unde a generat numeroase comentarii.

Reacții virale pe rețelele sociale

Clipul cu momentul a ajuns rapid în trending.

”Să-i dea Dumnezeu viață și pe lumea cealaltă, că merită”/”Cel mai capabil român, iubit și respectat”/”E talent nea Gigi, orice ați zice voi”/”Prea suflet omul ăsta”/”Respect pentru domnul Becali, să îi dea Dumnezeu multă sănătate”/”Singurul șmecher adevărat din România”/”Top nea Gigi”/”Nu m-ar nimeri și pe mine cu un noroc d-ăsta”, sunt doar câteva dintre reacțiile internauților.

La final, elevii au dorit să imortalizeze momentul și s-au fotografiat alături de Gigi Becali.

De la critici la trending pe TikTok

Gestul are o notă paradoxală, având în vedere că Gigi Becali a criticat vehement platformele de socializare cu doar câteva luni înainte.

”(n.r. De jucătorii care s-au apucat de TikTok, Târnovanu, Şut, Olaru) S-au apucat de TikTok? Eu spun aşa, oricare jucător care s-a apucat de TikTok… dracii, dracii, dracii. Te acaparează dracii şi mingea o dai în altă parte, te înnebunesc dracii. (n.r. Despre Târnovanu) Are TikTok, intră ăla în poartă… intră Zima. Bine că mi-aţi zis”, spunea Gigi Becali în urmă cu trei luni, citat de digisport.ro.

De data aceasta însă, chiar platforma pe care o numea ”drăcească” l-a propulsat pe primele locuri în trending, printr-un gest de generozitate care i-a adus din nou aplauzele publicului online.