Ghid complet: cum conectezi un controller de jocuri (Xbox sau PlayStation) la iPad

Dacă vrei să îți îmbunătățești experiența de gaming pe iPad și să scapi de limitările controlului tactil, conectarea unui controller de jocuri – fie de la Xbox, fie de la PlayStation – este soluția ideală. Procesul este simplu, iar rezultatul merită efortul: o reacție mai precisă, un confort sporit și o senzație de joc asemănătoare celei de pe console.

Ce trebuie să verifici înainte de conectare

Înainte să începi, e important să te asiguri că dispozitivele tale sunt compatibile. iPad-ul trebuie să ruleze cel puțin iPadOS 13, versiune care a introdus suport oficial pentru controlerele de la Xbox și PlayStation. Modelele mai vechi de iPad, care nu pot fi actualizate la această versiune, nu vor putea folosi această funcție.

Verifică, de asemenea, tipul de controller pe care îl ai. În cazul Xbox, ai nevoie de un model cu Bluetooth – cum sunt cele din seria Xbox One S, Xbox Series X sau Series S. Modelele mai vechi, precum primele controllere Xbox One, nu dispun de Bluetooth și nu se vor putea conecta fără un adaptor special.

Pentru PlayStation, controlerele compatibile sunt DualShock 4 (PS4) și DualSense (PS5). Acestea pot fi conectate atât wireless, prin Bluetooth, cât și prin cablu USB-C, dacă iPad-ul tău are port compatibil. Înainte de conectare, asigură-te că controllerul este încărcat complet – o baterie slabă poate cauza întreruperi sau imposibilitatea de a finaliza procesul de asociere.

Cum conectezi un controller Xbox la iPad

Dacă ai un controller Xbox, pașii sunt simpli și durează doar câteva secunde.

Pornește controllerul apăsând butonul Xbox (cel central, luminos). Ține apăsat butonul de asociere (Pair/Connect) aflat pe spatele controllerului până când lumina de pe butonul Xbox începe să clipească rapid. Acest semnal arată că dispozitivul a intrat în modul de conectare prin Bluetooth. Pe iPad, deschide Setări → Bluetooth și asigură-te că Bluetooth este activ. În lista de dispozitive disponibile ar trebui să apară „Xbox Wireless Controller”. Atinge numele pentru a iniția conectarea. După câteva secunde, butonul Xbox va rămâne aprins continuu – semn că legătura a fost stabilită cu succes.

Din acest moment, poți folosi controllerul pentru navigarea în meniuri și, bineînțeles, pentru jocurile compatibile. În cazul în care întâmpini probleme, dezactivează Bluetooth-ul, repornește iPad-ul și reia procesul. În general, reconectarea ulterioară se face automat, fără a mai repeta pașii.

Dacă preferi o conexiune cu fir, poți folosi un cablu USB-C, dar această metodă funcționează doar pe modelele de iPad care dispun de porturi compatibile.

Cum conectezi un controller PlayStation la iPad

Pentru controlerele de PlayStation, procesul este la fel de ușor.

Asigură-te că controllerul este oprit complet. Ține apăsate simultan butonul PS și butonul Share (sau Create, în cazul DualSense) până când bara luminoasă începe să clipească intermitent. Asta înseamnă că controllerul este gata pentru asociere. Pe iPad, deschide Setări → Bluetooth și caută în lista de dispozitive „DualShock 4 Wireless Controller” sau „DualSense Wireless Controller”. Atinge pentru a te conecta. Odată ce iPad-ul confirmă conexiunea, lumina controllerului va deveni fixă, semn că legătura a fost stabilită.

De aici, poți intra într-un joc compatibil și testa comenzile. iPad-ul va recunoaște automat majoritatea butoanelor, iar în jocurile care suportă controlere externe, comenzile sunt afișate corect pe ecran. În unele aplicații, poate fi necesar să activezi manual opțiunea „controller support” din setările jocului.

Dacă întâmpini probleme de conectare, ține butonul PS apăsat câteva secunde pentru a opri controllerul, apoi reia procesul. De asemenea, asigură-te că niciun alt dispozitiv (precum o consolă PlayStation sau un telefon) nu este conectat simultan la același controller.

Sfaturi utile și rezolvarea problemelor frecvente

Chiar dacă procesul este simplu, pot apărea mici neînțelegeri tehnice. Iată câteva sfaturi rapide:

Dacă iPad-ul nu recunoaște controllerul, apasă opțiunea „Uită dispozitivul” (Forget Device) din setările Bluetooth și încearcă din nou asocierea.

În cazul în care lumina controllerului nu clipește, înseamnă că este deja conectat la alt dispozitiv. Deconectează-l de acolo înainte de a încerca pe iPad.

Dacă observi întârzieri în reacția comenzilor (lag), apropie controllerul de iPad sau dezactivează alte dispozitive Bluetooth din apropiere.

Pentru o conexiune stabilă, menține bateria controllerului peste 50%.

Dacă folosești un controller prin cablu, verifică dacă adaptorul sau cablul permite transferul de date, nu doar încărcarea.

Conectarea unui controller la iPad este una dintre cele mai simple și eficiente metode de a transforma tableta într-o adevărată consolă portabilă. Cu doar câțiva pași, poți juca titlurile preferate din App Store sau din serviciile de streaming de jocuri cu o precizie pe care ecranul tactil nu o poate oferi.

Indiferent dacă alegi un controller Xbox sau PlayStation, odată ce îl conectezi la iPad, vei descoperi o nouă dimensiune a divertismentului mobil – una în care confortul, precizia și libertatea de mișcare se combină perfect.