Cum îți dai seama dacă copilul tău folosește telefonul pe ascuns și a găsit metode să ocolească controlul parental
05 sept. 2025 | 13:20
de Daoud Andra

Gestul frumos al unui român a stârnit controverse. A lăsat ascunse în avion două cartele pentru Egipt: ”Pe locul 30D”

FOTO: Freepik

Un român întors recent dintr-o vacanță în Egipt a avut o idee care a stârnit atât admirație, cât și critici aprinse în mediul online. Bărbatul, rămas cu două cartele încă valabile în Egipt, s-a gândit să facă o surpriză altor turiști care vor zbura pe același traseu. Mai exact, el a lăsat cartelele la măsuța pliabilă a locului 30D din avionul cu care călătorise, sperând ca următorii pasageri să se bucure de ele.

Reacții împărțite pe internet

Gestul nu a rămas anonim. Românul a publicat pe grupul de Facebook „Vacanțe în Egipt” un mesaj prin care îi anunța pe cei interesați:
„Dacă pleacă cineva din Iași spre Hurghada la ora 14:05 azi, pe locul 30D aveți 2 cartele de Egipt 19GB și 35GB”, mesaj însoțit de două fotografii cu pachetele respective.

Postarea a strâns rapid comentarii, iar părerile au fost împărțite. Pe de-o parte, mulți au aplaudat gestul de generozitate, apreciind că românul s-a gândit la alți turiști și a dorit să le facă o mică bucurie. Pe de altă parte, au existat și numeroase voci critice, care au atras atenția asupra riscurilor și limitelor unei astfel de inițiative.

Vezi și:
O româncă stabilită în Egipt spune ce nu îi place în această ţară adorată de mulţi turişti. Ce nu vezi atunci când mergi în vacanţă
Cum este vremea în Egipt în noiembrie? Experienţele românilor care au ales să meargă toamna în vacanţă: „Plăcută şi apa”

Iată câteva dintre reacțiile apărute la postare:

  • „Bună intenția, dar îți asumi riscuri inutile.”
  • „V-ați gândit că poate nu ajung la alți turiști români și că sunt luate pe pașaportul dvs.?”
  • „Nu le va găsi… Se face curățenie, vor fi luate de personalul din avion.”
  • „Nu știți că după fiecare cursă se face curat în avion?”
  • „De obicei se dezactivează în momentul când părăsești țara… Probabil nu se mai pot folosi.”
  • „Crezi că nu controlează avionul înainte să urce pasagerii în el?”

Sursa foto: Facebook/Vacanțe în Egipt

Cartele pentru telefonie și internet

Egiptul este una dintre destinațiile preferate de români pentru vacanțe, însă mulți turiști se confruntă cu dilema conectivității: cum pot comunica ușor, fără a plăti sume uriașe pentru roaming? Răspunsul este simplu și la îndemână – cartelele SIM locale.

Cartelele SIM egiptene sunt utilizate în primul rând pentru apeluri locale și internaționale. Turiștii pot suna ghizii, agențiile sau chiar acasă, fără să fie taxați la tarifele ridicate ale operatorilor europeni. Cele patru companii majore care domină piața sunt: Vodafone Egypt, Orange Egypt, Etisalat Misr și WE (Telecom Egypt).

Totuși, cel mai mare avantaj al cartelelor este accesul la internet. Pachetele pentru date mobile sunt gândite special pentru vizitatori și pot ajunge până la 50 GB. Cu acestea, turiștii folosesc fără probleme aplicații precum WhatsApp, Google Maps sau Instagram, pot rezerva excursii și comanda servicii de transport precum Uber și Bolt, disponibile în marile orașe.

Acoperirea este bună în zonele urbane și stațiunile turistice (Cairo, Hurghada, Sharm el-Sheikh, Luxor, Alexandria). În zonele deșertice sau izolate, însă, semnalul poate fi mai slab.

Cartelele SIM se pot cumpăra:

  • direct din aeroporturile internaționale (Cairo, Hurghada, Sharm el-Sheikh),
  • din magazinele oficiale ale operatorilor,
  • online, înainte de călătorie.

Este important de știut că pașaportul este obligatoriu pentru înregistrarea cartelei, conform legislației egiptene. Prețurile sunt accesibile, mai ales în comparație cu roaming-ul. O cartelă turistică pentru o săptămână, cu un pachet de 20–30 GB de internet, costă între 10 și 20 de euro, în funcție de operator și de tipul de abonament ales.

