Germania vrea să reintroducă armata obligatorie. Anunțul făcut de cancelarul Friedrich Merz

După mai bine de un deceniu de la suspendarea serviciului militar obligatoriu, Germania pare pregătită să facă un pas istoric înapoi. Contextul geopolitic tensionat din Europa și presiunile tot mai mari asupra NATO determină autoritățile germane să revizuiască strategia de apărare. Cancelarul Friedrich Merz a anunțat că țara are nevoie urgentă de zeci de mii de soldați pentru a-și respecta angajamentele internaționale.

Bundeswehr, în criză de personal

Într-o declarație făcută duminică seara, în cadrul emisiunii „Caren Miosga Talk” difuzată de postul public ARD, cancelarul Friedrich Merz a anunțat că Germania intenționează să reintroducă serviciul militar obligatoriu pentru toți tinerii, bărbați și femei.

Motivul principal este lipsa acută de personal din armata germană. Potrivit datelor oficiale, Bundeswehr are nevoie de aproximativ 80.000 de recruți pentru a-și putea îndeplini angajamentele față de NATO.

„Bănuiesc că nu va rămâne voluntar”, a declarat Merz, subliniind că actualul sistem de voluntariat nu mai oferă rezultatele dorite.

În prezent, armata germană are un efectiv activ de aproximativ 180.000 de militari, însă obiectivul stabilit este de 260.000. Diferența semnificativă a dus la o dezbatere amplă privind soluțiile posibile pentru completarea personalului militar.

Un an de serviciu obligatoriu pentru toți tinerii

Planul prezentat de cancelarul Merz vizează introducerea unui „an universal de servicii sociale obligatorii”, aplicabil tuturor tinerilor germani, indiferent de sex. Noua măsură ar putea include nu doar activități militare, ci și implicarea în sectorul social sau civil.

„Trebuie să avem un sistem care să implice întreaga generație tânără în viața publică, fie în armată, fie în sectorul social sau în instituțiile civile”, a explicat Merz, adăugând că un astfel de model ar contribui la „mai multă responsabilitate socială și coeziune între cetățeni”.

Pentru implementarea acestui proiect, ar fi însă necesară o modificare a Constituției (Legea Fundamentală), întrucât în prezent femeile nu pot fi înrolate obligatoriu.

Disensiuni în coaliția de guvernare

Anunțul cancelarului a stârnit reacții puternice pe scena politică germană, în special în interiorul coaliției de guvernare. Ministrul Apărării, Boris Pistorius (SPD), s-a declarat în continuare adeptul unui model bazat pe voluntariat, dar cu stimulente financiare și programe de formare profesională pentru atragerea tinerilor.

Proiectul propus de social-democrați presupune recrutarea prin beneficii salariale și posibilitatea obținerii unei calificări profesionale, însă fără caracter obligatoriu. În schimb, Friedrich Merz consideră că această strategie s-a dovedit ineficientă:

„Dacă vrem o armată funcțională și o societate responsabilă, nu ne mai putem baza doar pe voluntariat”, a subliniat cancelarul.

Discuțiile dintre partidele de guvernământ se anunță tensionate, iar surse politice de la Berlin avertizează că tema ar putea genera „un adevărat război de tranșee” între CDU/CSU și SPD. Subiectul urmează să fie dezbătut la summitul coaliției de miercuri, iar Bundestagul va discuta proiectul de lege în săptămâna următoare.

„Ich vermute, es wird bei Freiwilligkeit allein nicht bleiben” – Bundeskanzler @_FriedrichMerz über eine mögliche neue Wehrpflicht. #Miosga pic.twitter.com/x1QJ2ERN52 — Caren Miosga (@CarenMiosgaTalk) October 5, 2025

Reacții și context european

Decizia lui Friedrich Merz de a readuce în prim-plan ideea serviciului militar obligatoriu vine pe fondul îngrijorărilor tot mai mari privind securitatea europeană, în special în contextul tensiunilor cu Rusia.

În timp ce Germania încă dezbate forma finală a proiectului, Danemarca a decis deja să reintroducă înrolarea obligatorie, iar alte țări din Europa Centrală și de Nord analizează măsuri similare.

Serviciul militar obligatoriu a fost suspendat în Germania în 2011, după aproape șase decenii de aplicare continuă. Revenirea la acest sistem ar reprezenta o schimbare majoră de direcție în politica de apărare a Berlinului.

„Este o responsabilitate comună. Nu doar a armatei, ci a întregii societăți germane”, a concluzionat cancelarul Merz, sugerând că apărarea națională trebuie privită ca o datorie colectivă, nu ca o opțiune individuală.

O decizie cu impact social major

Propunerea cancelarului a împărțit opinia publică germană. Susținătorii cred că măsura ar putea întări disciplina, solidaritatea și sentimentul civic, în timp ce criticii avertizează că reintroducerea obligativității ar încălca drepturile individuale și ar necesita resurse logistice considerabile pentru formarea și instruirea noilor recruți.