Gene Hackman și soția sa, găsiți decedați în casă. Actorul din The French Connection sau Bonnie and Clyde avea 95 de ani

Actorul american Gene Hackman, una dintre cele mai respectate figuri ale cinematografiei, și soția sa, Betsy Arakawa, au fost găsiți fără viață în locuința lor din New Mexico, SUA. Tragedia a fost confirmată de autoritățile locale, care au precizat că nu există suspiciuni de omor, dar cauza exactă a decesului urmează să fie stabilită.

Cei doi erau căsătoriți de 34 de ani, iar vestea morții lor a șocat atât fanii, cât și lumea artistică internațională. Alături de cei doi a fost găsit și câinele lor, ceea ce sugerează posibilitatea unei cauze comune a decesului, dar poliția nu a oferit încă detalii suplimentare.

Vestea dispariției lui Gene Hackman vine după un deceniu de retragere din viața publică, însă actorul a rămas în memoria colectivă pentru rolurile sale emblematice din filme precum The French Connection, Bonnie and Clyde sau The Royal Tenenbaums.

Gene Hackman: viața și cariera unui titan al cinematografiei

Născut pe 30 ianuarie 1930, în San Bernardino, California, Gene Hackman a avut o copilărie marcată de dificultăți. Tatăl său și-a abandonat familia, iar Hackman a fost nevoit să se descurce singur de la o vârstă fragedă.

La doar 16 ani, s-a înrolat în Marina SUA, unde a servit timp de patru ani și jumătate ca operator radio. Experiența din armată l-a format ca om și i-a oferit disciplina necesară pentru a reuși ulterior în actorie.

Inițial, Hackman a urmat cursuri de jurnalism la Universitatea din Illinois, însă, atras de lumea spectacolului, a decis să-și încerce norocul în teatru și film. A studiat actoria la Pasadena Playhouse, unde a fost coleg și bun prieten cu Dustin Hoffman. În mod ironic, profesorii săi nu i-au dat mari șanse de reușită, dar Hackman avea să demonstreze contrariul.

O carieră legendară: de la The French Connection la Superman

Debutul său în lumea filmului a venit la începutul anilor ’60, dar recunoașterea internațională a venit odată cu rolul său în Bonnie and Clyde (1967), unde a interpretat personajul Buck Barrow. Această performanță i-a adus prima nominalizare la Premiile Oscar.

Apogeul carierei sale a fost atins în 1971, când a interpretat rolul detectivului Popeye Doyle în filmul The French Connection. Filmul a fost un succes răsunător și i-a adus lui Hackman primul Oscar pentru Cel mai bun actor.

Printre celelalte roluri memorabile ale sale se numără:

Sheriful Little Bill Daggett în Unforgiven (1992) – rol pentru care a câștigat al doilea Oscar, de data aceasta pentru Cel mai bun actor în rol secundar.

Lex Luthor, emblematicul răufăcător din seria Superman (1978, 1980, 1987).

Roluri în filme precum Mississippi Burning (1988), The Conversation (1974), The Firm (1993), Crimson Tide (1995) și Runaway Jury (2003).

De-a lungul carierei sale, Hackman a fost nominalizat de cinci ori la Oscar, a câștigat trei Globuri de Aur și două premii BAFTA, consolidându-și astfel locul în istoria cinematografiei.

Declinul carierei și retragerea din lumina reflectoarelor

În anii ’90 și începutul anilor 2000, Gene Hackman a continuat să fie activ în industrie, dar succesul său a început să se diminueze treptat. Deși a avut apariții în filme populare precum Enemy of the State (1998) și The Royal Tenenbaums (2001), actorul a început să își reducă numărul de proiecte.

În 2008, la vârsta de 78 de ani, Hackman a anunțat că se retrage definitiv din actorie pentru a se dedica unei alte pasiuni: scrisul. A publicat mai multe romane, printre care thrillere istorice și western-uri, dar a evitat complet aparițiile publice.

Ultima sa apariție pe marele ecran a fost în 2004, în filmul Welcome to Mooseport.

Ultimii ani și impactul asupra cinematografiei

Deși s-a retras din viața publică, Gene Hackman a rămas în inimile fanilor. În 2023, o fotografie rară cu el la un restaurant din Santa Fe alături de soția sa a devenit virală, demonstrând că actorul ducea o viață liniștită, departe de Hollywood.

Moartea sa, la 95 de ani, încheie un capitol important din istoria cinematografiei. De la un adolescent rebel care a fugit de acasă la unul dintre cei mai respectați actori ai generației sale, Hackman a fost un simbol al excelenței în arta actoriei.

Concluzie: o pierdere ireparabilă pentru lumea filmului

Lumea cinematografiei pierde unul dintre cei mai mari actori ai tuturor timpurilor. Gene Hackman a definit standardele pentru o carieră legendară, iar moștenirea sa va rămâne vie prin filmele sale iconice.

Vestea morții sale vine la scurt timp după dispariția actriței Michelle Trachtenberg, iar Hollywood-ul este din nou în doliu. Cu toate acestea, filmele sale rămân o mărturie a talentului său incredibil și a impactului pe care l-a avut asupra industriei cinematografice.