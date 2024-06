10 filme cu Sharon Stone pe care trebuie să le vezi. Actrița e renumită pentru senzualitatea ei debordantă

Sharon Stone este o actriță americană de renume, cunoscută pentru rolurile sale diverse și memorabile de-a lungul a patru decenii. De la thriller-e erotice la drame pline de suspans și comedii ușoare, Stone a demonstrat o gamă largă de talente și a captivat publicul din întreaga lume.

Basic Instinct (1992)

”Basic Instinct” este un thriller erotic neo-noir din 1992, regizat de Paul Verhoeven, realizat după un scenariu de Joe Eszterhas.

În această peliculă, Sharon Stone joacă rolul lui Catherine Tramell, o autoare misterioasă suspectată de crimă. Filmul a fost un succes comercial și a propulsat-o pe Stone în statutul de superstar.

Filmul urmărește povestea lui Nick Curran (Michael Douglas), un detectiv din San Francisco care investighează moartea brutală a rockstarului Johnny Boz.

Suspectul principal este Catherine Tramell (Sharon Stone), o romancieră bogată și misterioasă cu un trecut tulburător.

Pe parcursul investigației, Curran se simte tot mai atras de Tramell, dar în același timp devine tot mai convins că ea este vinovată de crimă.

Filmul a fost un succes răsunător. A fost nominalizat la patru premii Globuri de Aur, inclusiv pentru cel mai bun film și cea mai bună actriță pentru Sharon Stone.

Scena de interogare a lui Catherine Tramell, în care ea își dezvăluie lenjeria intimă, a devenit una dintre cele mai iconice scene din istoria cinematografiei.

Casino (1995)

”Casino” este o dramă despre crimă organizată, apărută în anul 1995 și regizată de legendarul Martin Scorsese, în care Stone joacă rolul Ginger McKenna, soția ambițioasă și coruptă a unui mafiot.

Filmul a fost nominalizat la cinci premii Oscar, inclusiv pentru ”cea mai bună actriță” pentru Sharon Stone.

Acțiunea urmărește ascensiunea și căderea lui Sam „Ace” Rothstein (Robert De Niro), un expert în jocuri de noroc evreu care este trimis de mafia din Chicago să supravegheze operațiunile de zi cu zi ale cazinoului Tangiers din Las Vegas.

Rothstein se dovedește a fi un manager de succes, iar cazinoul prosperă sub conducerea sa. Cu toate acestea, ambițiile sale îl duc în curând în conflict cu mafia și cu soția sa infidelă Ginger (Sharon Stone).

Filmul este bazat pe cartea omonimă din 1995 a lui Nicholas Pileggi. A fost nominalizat la cinci premii Oscar, inclusiv pentru cel mai bun film și cel mai bun regizor. A câștigat premiul Oscar pentru cea mai bună editare.

Spheres (1998)

”Spheres” este un thriller psihologic apărut în anul 1998 și regizat de Barry Levinson, scris de Kurt Wimmer, bazat pe romanul omonim al lui Michael Crichton.

În această peliculă, Sharon Stone joacă rolul dr. Lillian Pearl, o femeie psiholog care este trimisă într-o misiune subacvatică pentru a investiga o sferă misterioasă extraterestră.

Un echipaj de cercetători subacvatici este trimis la o adâncime de 3.000 de picioare pentru a investiga o sferă misterioasă gigantică care a fost descoperită pe fundul oceanului.

Pe măsură ce se apropie de sferă, echipajul începe să experimenteze fenomene stranii și halucinații. În curând, se trezesc luptând pentru supraviețuire în timp ce încearcă să deslușească secretele sferei.

Filmul este bazat pe romanul omonim din 1997 al lui Michael Crichton. A fost filmat în Bahamas și în studiourile Warner Bros. din Burbank, California. Proiectul a fost un succes moderat la box office, încasând peste 100 de milioane de dolari.

The Quick and the Dead (1995)

”The Quick and the Dead” este un film western de acțiune apărut în anul 1995, regizat de Sam Raimi, în care Stone joacă rolul lui Ellen „The Lady” Ellsworth, o pistolar pricepută care concurează într-un turneu de tir cu arme de foc.

The Quick and the Dead se desfășoară în micul oraș de frontieră Redemption, controlat cu o mână de fier de John Herod (Gene Hackman), un om crud și fără scrupule.

Ellen „The Lady” Ellsworth (Sharon Stone) ajunge în oraș, dornică de răzbunare împotriva lui Herod, care i-a ucis tatăl ani în urmă. Singura cale pentru a-l înfrunta este să participe la un turneu mortal de tir cu arme de foc organizat de Herod.

Pe parcursul competiției, The Lady trebuie să înfrunte o serie de pistolari periculoși, inclusiv pe fostul ei iubit Cort McNally (Russell Crowe) și pe tânărul și impulsivul „The Kid” Herod (Leonardo DiCaprio), fiul lui John Herod.

Gloria (1999)

”Gloria” este o comedie neagră apărută în 1999, regizată de Sidney Lumet, după un scenariu de Steve Antin, bazată pe filmul omonim din 1980 al lui John Cassavetes.

Sharon Stone joacă rolul Gloriei Steedman, o angajată de birou care este concediată și decide să-și ia revanșa pe fostul ei șef.

Protagonosta este o fostă mafioată care a ieșit din închisoare, după ce a petrecut trei ani acoperindu-și iubitul, Kevin Swanson (Jeremy Northam).

Acum, ea vrea doar banii pe care i-i datorează Kevin și o viață liniștită. Dar când Kevin o implică din nou în afacerile sale ilegale, Gloria se trezește prinsă în mijlocul unui război violent între bande.

Pe parcursul filmului, Gloria trebuie să-și protejeze pe ea însăși și pe un tânăr pe nume Nicky Maldonado (Jean-Luke Figueroa), care a fost martor la o crimă comisă de Kevin.

Ea se confruntă cu o serie de criminali periculoși, inclusiv cu Brenda Bunch (Cathy Moriarty), amanta lui Kevin, și cu Frank Dunphy (George C. Scott), șeful mafiot al lui Kevin.

Intersection (1994)

”Intersection” este un thriller romantic apărut în 1994, regizat de Wayne Wang, în care Stone joacă rolul lui Sally Eastman, o femeie căsătorită care se îndrăgostește de un alt bărbat după un accident de mașină.

Filmul urmărește poveștile a doi străini, Eddie Fisher (Richard Gere) și Sally Eastman (Sharon Stone), a căror viață se intersectează tragic într-un accident de mașină.

Eddie este un arhitect de succes căsătorit cu Eileen (Jean Smart), în timp ce Sally este o fotografă independentă care are o aventură cu un bărbat căsătorit. Accidentul îi lasă pe amândoi cu răni grave și îi pune la îndoială perspectivele asupra vieții.

Pe parcursul filmului, Eddie și Sally se conectează în spital și dezvoltă o legătură puternică. Ei își împărtășesc regretele și speranțele pentru viitor și încep să se îndrăgostească unul de celălalt.

Cu toate acestea, relația lor este complicată de soții lor și de culpabilitatea pe care o simt pentru accident.

A Low Down Dirty Shame (1994)

”A low down dirty shame” este o comedie neagră din 1994, regizată și scrisă de Keenen Ivory Wayans, în care Stone joacă rolul lui Angela Blake, o polițistă sub acoperire care se infiltrează într-o bandă de traficanți de droguri.

Andre Shame (Keenen Ivory Wayans) este un fost detectiv LAPD transformat în investigator privat care își conduce propria agenție numită „A Low Down Dirty Shame Investigations”.

Este un tip sarcastic, cu o atitudine obraznică, care nu se sfiește să folosească metode neconvenționale pentru a-și rezolva cazurile.

Când Andre este angajat de agenția DEA pentru a recupera 20 de milioane de dolari în droguri furate de la un traficant de droguri periculos, el se trezește prins într-o conspirație complexă care implică polițiști corupți, traficanți de droguri și o femeie fatală pe nume Nicole „Nikki” Brown (Salli Richardson).

Pe parcursul investigației, Andre se confruntă cu o serie de situații comice și periculoase, cu ajutorul asistentei sale energice, Peaches (Jada Pinkett Smith).

De asemenea, se reîntâlnește cu fosta sa iubită, D’Militus (Charles S. Dutton), acum un agent DEA care este și el implicat în caz.

The Muse (1999)

”The Muse” este o comedie romantică din 1999, regizată de Albert Brooks, scrisă de Albert Brooks și Monica Johnson, în care Stone joacă rolul lui Sarah Klein, o muză care este angajată de un scenarist blocat pentru a-l inspira.

Jack Warner (Albert Brooks) este un scenarist de succes care și-a pierdut inspirația. Cariera sa este în declin, iar soția sa îl părăsește.

Disperat, Jack apelează la o muză modernă pe nume Sarah Jessica Parker (Sharon Stone) pentru a-l ajuta să-și recapete creativitatea.

Sarah este o femeie excentrică și misterioasă care pare să aibă toate răspunsurile. Ea îl pune pe Jack printr-o serie de provocări și exerciții care îl scot din zona sa de confort și îl forțează să se confrunte cu temerile sale.

Pe parcurs, Jack se îndrăgostește de Sarah, dar relația lor este complicată de scepticismul său și de atracția ei pentru un alt scriitor pe nume Del Frye (Jeff Bridges).

Catwoman (2004)

”Catwoman” este un film cu supereroi din 2004, regizat de Pitof, după un scenariu de John Rogers, John Brancato și Michael Ferris, bazat pe o poveste de Theresa Rebeck, Brancato și Ferris.

Povestea o urmărește pe Patience Phillips (Halle Berry) este o graficiană timidă și talentată care lucrează pentru o companie de cosmetice.

Când descoperă o conspirație criminală care implică produsele companiei, este ucisă de cei care doresc să o reducă la tăcere.

Cu toate acestea, protagonista este readusă la viață de pisici mistice și primește puterile și abilitățile unei feline.

Odată renăscută precum Catwoman, Patience caută răzbunare împotriva celor responsabili de moartea sa și își folosește noile puteri pentru a lupta împotriva nedreptății.

Se confruntă cu Laurel Hedare (Sharon Stone), o directoare de companie nemiloasă și cu detectivul Tom Lone (Benjamin Bratt), care este atras de ea atât în forma sa umană, cât și ca Catwoman.

Sliver (1993)

”Sliver” este un thriller erotic apărut în 1993, regizat de Phillip Noyce, scris de Joe Eszterhas și bazat pe romanul omonim de Ira Levin.

Carly Norris (Sharon Stone), o scriitoare recent divorțată, se mută într-un apartament luxos din New York City, numit „Sliver”.

Curând după mutare, ea începe să observe comportamentul ciudat al vecinilor săi și o serie de morți misterioase care au loc în clădire.

Carly se simte atrasă de doi bărbați din clădire: Zeke Hawkins (William Baldwin), un chiriaș misterios și fermecător, și Jack Landsford (Tom Berenger), un scriitor reclus.

Pe măsură ce protagonista se implică cu ambii bărbați, ea devine din ce în ce mai prinsă într-o rețea de secrete, minciuni și pericole.