Gata cu bâlbâiala: ChatGPT promite să vorbească cu tine, de acum, mai fluid, așa cum ar face-o un prieten

OpenAI a anunțat actualizări pentru Advanced Voice Mode, funcția vocală a ChatGPT, menite să facă interacțiunea cu asistentul AI mai fluentă și mai puțin intruzivă.

Noile îmbunătățiri vizează reducerea întreruperilor atunci când utilizatorii fac pauze pentru a gândi sau pentru a respira în timpul unei conversații.

Modificările au fost prezentate de Manuka Stratta, cercetător în post-training la OpenAI, într-un videoclip publicat pe canalele oficiale ale companiei.

Ce se vrea, de fapt

Scopul principal al actualizărilor este acela de a rezolva problema frecventă a întreruperilor automate ale AI-ului atunci când utilizatorii nu vorbesc continuu.

Utilizatorii versiunii gratuite a ChatGPT pot acum beneficia de o variantă îmbunătățită a Advanced Voice Mode, care permite conversații mai naturale, fără întreruperi frecvente.

În plus, abonații ChatGPT Plus, Teams, Edu, Business și Pro vor observa o altă îmbunătățire și anume interacțiune mai fluentă și o personalitate îmbunătățită a asistentului vocal.

Un AI mai direct și mai creativ pentru utilizatorii dispuși să dea bani pentru asta

Pentru utilizatorii care plătesc pentru serviciile OpenAI, noul asistent vocal promite să fie mai clar, mai antrenant și mai creativ în răspunsuri.

Un purtător de cuvânt OpenAI a declarat pentru TechCrunch că actualizarea face ca AI-ul să ofere răspunsuri mai concise, mai specifice și mai captivante. Aceste îmbunătățiri vin într-un moment în care piața asistenților vocali AI devine tot mai competitivă.

Startup-ul Sesame, susținut de Andreessen Horowitz și cofondat de Brendan Iribe (fost cofondator Oculus), a atras recent atenția prin lansarea asistenților vocali Maya și Miles, care se remarcă prin naturalețea interacțiunilor.

Ba chiar mai mult decât atât, Amazon se pregătește să lanseze o versiune îmbunătățită a lui Alexa, bazată pe un model lingvistic avansat.

Totuși, trebuie remarcat că, prin aceste actualizări, OpenAI își consolidează poziția în domeniul asistenților vocali, oferind o experiență de utilizare mai fluidă și mai plăcută atât pentru utilizatorii care nu plătesc, cât și pentru cei care beneficiază de versiunea premium.

Rămâne de văzut cât de departe va duce această competiție tehnologia și dacă, într-un final, va reuși să ajute într-un fel sau altul omenirea să evolueze în direcția optimă. Până atunci, să ne bucurăm de noile „jucării”.