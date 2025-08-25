Gadgetul de mii de dolari pe care Zuckerberg și Musk îl consideră secretul succesului

Mark Zuckerberg și Elon Musk, două dintre cele mai sonore nume din tehnologie, au dezvăluit recent că unul dintre secretele lor de succes nu este un supercomputer sau un asistent bazat pe inteligență artificială, ci… un pat inteligent. Cei doi miliardari, alături de alți reprezentanți ai elitei din Silicon Valley, folosesc salteaua Eight Sleep Pod, un dispozitiv care promite să optimizeze somnul și să crească productivitatea.

Deși prețul de pornire depășește 5.000 de lire sterline, iar întreținerea presupune un abonament anual de până la 399 de lire, produsul a devenit extrem de popular printre „obsedații de eficiență” ai lumii tehnologice.

Ce face salteaua diferită de una obișnuită

Eight Sleep Pod nu este o simplă saltea, ci un sistem complet de monitorizare și optimizare a somnului. Este alcătuit dintr-un topper cu senzori, un hub asemănător unui router și o bază reglabilă. Prin intermediul acestora, patul poate detecta temperatura corpului și poziția în timpul somnului, ajustând automat nivelul de încălzire sau răcire cu ajutorul unui sistem de circulație a apei.

Salteaua nu se oprește însă la confort termic. Ea analizează constant obiceiurile de somn și le îmbunătățește pe termen lung. De exemplu, poate detecta sforăitul și ridică ușor poziția utilizatorului până când problema dispare. Potrivit companiei, acest sistem reduce cu 45% episoadele de sforăit și scade cu 23% trezirile nocturne. În plus, patul include o funcție de trezire prin vibrații și variații de temperatură, înlocuind alarma clasică.

Pentru cei care vor o experiență completă, există și o pătură specială, conectată la sistem, care costă suplimentar 850 de lire. Practic, întreaga configurație poate ajunge la aproape 6.000 de lire, fără a include abonamentul anual la aplicația Autopilot, care permite reglajele automate și rapoartele detaliate despre somn.

De ce au ales-o miliardarii

Mark Zuckerberg a recunoscut pe Threads că somnul său a devenit mult mai odihnitor de când folosește Eight Sleep, declarând că reușește să își păstreze constant cele opt ore de somn pe noapte. „Am reușit să îmi reglez complet somnul datorită Eight Sleep și Oura”, a scris CEO-ul Meta.

La rândul său, Elon Musk a fost mai puțin expansiv, dar a recomandat produsul pe platforma X printr-un simplu „it’s good”. Totuși, declarațiile lui Musk despre stilul său de viață arată că nu reușește mereu să beneficieze de avantajele patului, întrucât a menționat în trecut că doarme adesea doar câteva ore și, uneori, chiar la birou.

Chiar și așa, salteaua a câștigat rapid un statut de gadget exclusivist în rândul antreprenorilor din tehnologie. Printre fanii săi se află și Bryan Johnson, cunoscut pentru obsesia lui de a prelungi viața prin experimente de tip biohacking.

Succesul Eight Sleep nu este doar de imagine. Startup-ul a atras investiții de peste 100 de milioane de dolari, ajungând la o valoare apropiată de un miliard. Din 2019, compania a vândut saltele de peste 500 de milioane de dolari și plănuiește să își extindă piața, vizând și clienți din afara cercului exclusivist al miliardarilor.

Poate deveni un tratament medical

Pe lângă segmentul premium, Eight Sleep își propune să intre și în zona medicală. Cofondatoarea companiei, Alexandra Zatarain, a declarat că produsul ar putea fi folosit pentru tratarea apneei de somn sau pentru a reduce bufeurile nocturne în perioada menopauzei. În acest scop, firma caută certificări care să permită acoperirea costurilor prin asigurările de sănătate.

Zatarain subliniază că nu doar miliardarii sunt clienții lor: „Publicul nostru include și doctori, dansatori sau profesori – oameni obișnuiți care sunt dispuși să plătească pentru un somn mai bun.”

Dincolo de marketing, specialiștii în sănătate subliniază importanța menținerii ritmurilor circadiene. Cortizolul, hormonul care ne ajută să ne trezim dimineața, urmează un ciclu natural, iar dispozitive precum Eight Sleep încearcă să îl armonizeze cu stilul de viață modern, deseori perturbat de ecrane, stres și program neregulat.

Somnul de calitate a devenit un nou teren de inovație tehnologică, iar saltele precum Eight Sleep Pod arată cât de departe pot merge investițiile atunci când eficiența și sănătatea se intersectează. Pentru Zuckerberg și Musk, această tehnologie este un aliat al succesului, dar pentru majoritatea oamenilor, prețul rămâne un obstacol major. Întrebarea este dacă, odată cu extinderea și posibila integrare în sistemul medical, somnul „ca un miliardar” va deveni accesibil și pentru restul lumii.