Gabriela Firea este bunică. Primele imagini cu fostul edil al Capitalei şi nepoţica sunt foarte emoţionante. Foto

Fostul edil al Capitalei, Gabriela Firea, a devenit bunică! Europarlamentarul a postat recent pe Facebook chiar și o fotografie cu nepoțica ei, alături de un mesaj emoționant!

Gabriela Firea a devenit bunică

Așadar, Gabriela Firea a devenit bunică! Primul ei fiu, Tudor, a devenit părinte, alături de soția lui, Eva. Fostul edil al Capitalei a făcut marele anunț pe rețelele sociale, unde a și postat primele fotografii cu nepoțica sa.

”Bine ai venit în familia noastră, Emily-Victoria! Îți dorim o viață plină de sănătate, zile senine, bucuria de a trăi și a explora lumea. Felicitări, norei mele dragi Eva și primului meu fiu Tudor! Sigur veți fi părinți iubitori și grijulii. Să fiți binecuvântați! Vă iubim! “Zâmbetul copilului este ca o rugăciune către Dumnezeu”, a scris proaspăta bunică pe Facebook.

Internauții au felicitat-o în număr impresionant, lăsând peste 1.300 de comentarii la postarea fostului primar al Capitalei. Mulți dintre cei care au reacționat au remarcat faptul că Gabriela Firea „arată mai bine ca niciodată”, un detaliu vizibil cu ochiul liber, după cum au subliniat utilizatorii rețelei de socializare.

Comentariile au fost pline de urări și aprecieri:

„Să fie sănătoasă, să vă trăiască, să vă aducă multă bucurie!”. „Felicitări! Să crească mare și multă sănătate întregii familii!”. „Să aibă mult noroc și sănătate din belșug, alături de toți cei dragi! Să vă aducă numai bucurii și împliniri!”. „Felicitări, ce bunică tânără și frumoasă!”

Postarea a fost intens distribuită și apreciată, semn că urmăritorii Gabrielei Firea au primit vestea cu mult entuziasm și că imaginea acesteia continuă să stârnească reacții pozitive în mediul online.

Tudor este fiul Gabrielei Firea din prima ei căsătorie

Tudor este primul fiu al Gabrielei Firea, din mariajul pe care l-a avut cu omul de afaceri Răzvan Firea, care a decedat în anul 2010.

S-a recăsătorit în anul 2010 cu Florentin Pandele, primarul orașului Voluntari, alături de care are doi copii, pe David Petru, în vârstă de 13 ani, și Zian Mihail, în vârstă de 10 ani.