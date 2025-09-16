Furtuna Zack lovește și România. Județele unde se așteaptă vijelii puternice. Europa, sub cod de furtuni violente, rafale de 120 km/h

Ultima ora
Nicușor Dan vorbește pentru prima dată despre incidentul cu drona rusească intrată în spațiul aerian al României: "Știm parcursul pe teritoriul românesc!"
16 sept. 2025 | 10:14
de Vieriu Ionut

METEO - VREME - ANM
Europa trece printr-o perioadă marcată de instabilitate atmosferică severă, cauzată de furtuna Zack, un fenomen meteo de toamnă timpurie care a făcut deja ravagii în mai multe țări din vestul și centrul continentului. Cu rafale ce au atins chiar și 120 km/h, sistemul depresionar se extinde acum și spre est, afectând inclusiv România.

Europa sub coduri de vreme severă

Țări importante din vestul Europei au emis alerte maxime în ultimele zile. Germania se află sub cod roșu de vânt în zonele montane, acolo unde rafalele depășesc 120 km/h, în timp ce restul teritoriului este vizat de un cod portocaliu cu intensificări de peste 75–80 km/h.

Și Olanda se confruntă cu rafale violente, fiind plasată sub cod portocaliu, iar Polonia raportează furtuni locale mai ales în vest. În același timp, Marea Britanie, Franța, Belgia și Danemarca au intrat sub incidența unui cod galben de vânt, autoritățile avertizând asupra întreruperilor de transport și a riscurilor cauzate de rafalele violente.

Cum va resimți România efectele furtunii Zack

Deși România nu se află în zona centrală a furtunii, frontul atmosferic rece asociat acesteia va traversa țara de la vest la est începând cu seara zilei de marți, 16 septembrie. Primele regiuni afectate vor fi Banatul, Crișana, Maramureșul și Transilvania, unde norii se vor înmulți, iar ploile vor apărea sub formă de averse.

Și Moldova, Oltenia și izolat Muntenia vor fi vizate de precipitații, iar cantitățile de apă pot depăși pe alocuri 15–20 l/mp. În plus, se vor înregistra descărcări electrice, iar vântul va sufla moderat, cu intensificări în vest și sud-vest unde se pot atinge 45–50 km/h. La munte, pe creste, rafalele vor depăși 70–80 km/h, marcând o schimbare bruscă a vremii.

Vreme rece și instabilă în mijlocul săptămânii

Ziua de miercuri va confirma instalarea unui episod de vreme tipic de toamnă. Meteorologii anunță o răcire semnificativă, cu cer mai mult noros și ploi concentrate în jumătatea estică a țării. În unele zone, acestea vor fi însoțite de descărcări electrice, iar izolat se vor înregistra cantități mai mari de apă, care pot depăși 20 l/mp.

Vântul va rămâne activ, cu intensificări semnificative la munte – peste 70–80 km/h – și local în sud-vest, centru și sud-est, unde poate atinge 45–60 km/h. Temperaturile maxime nu vor trece de 26 de grade și vor coborî chiar până la 15 grade în zonele mai reci, în timp ce minimele se vor situa între 4 și 14 grade. Toate aceste valori confirmă că toamna își face simțită prezența din plin în România.

Furtuna Zack, care a lovit cu putere Europa Occidentală, își arată efectele și în România, unde următoarele zile vor fi caracterizate prin instabilitate, ploi abundente și vânt puternic. Deși țara noastră se află la periferia fenomenului, schimbările atmosferice aduse de acest sistem sunt suficiente pentru a marca un episod sever de vreme de tranziție către sezonul rece.

