02 sept. 2025 | 13:34
de Iulia Kelt

O furtună supercelulară a lăsat o cicatrice de grindină de 200 km, vizibilă chiar și din spațiu

ȘTIINȚĂ
O furtună supercelulară a lăsat o cicatrice de grindină de 200 km, vizibilă chiar și din spațiu
Furtuna care a făcut dezastru / Foto: Sky News

O furtună devastatoare a lovit sudul provinciei Alberta, Canada, transformând regiunea cunoscută drept „Hailstorm Alley” într-un peisaj marcat de distrugeri.

Grindina de dimensiunea mingilor de golf a lăsat o urmă impresionantă de aproximativ 200 de kilometri lungime și 15 kilometri lățime, vizibilă în imagini surprinse din satelit de NASA Earth Observatory.

Imaginile din satelit arată puterea furtunii

Fotografiile realizate pe 19 august 2025 arătau o zonă liniștită, cu terenuri agricole și spații verzi, la sud-est de Calgary.

Doar o zi mai târziu, în noaptea de 20 august, o supercelulă puternică s-a format și a traversat regiunea în numai patru ore.

Potrivit Environment and Climate Change Canada (ECCC), furtuna a adus rafale de vânt de peste 130 km/h și grindină masivă.

Rezultatul a fost surprins clar pe 24 august: imaginile din satelit arată o „cicatrice” de culoare bej ce străbate peisajul verde de pășuni și păduri, semn al vegetației distruse de grindină și vânt.

„Fațada casei este complet distrusă, gardul a fost smuls, grădina mea devastată, iar camionul abia cumpărat este plin de urme de grindină,” a povestit Colleen Foisy, o locuitoare din Brooks, pentru CBC News.

furtuna devastatoare

Furtună devastatoare văzută din spațiu / Foto: NASA Earth Observatory

„Hailstorm Alley”, coridorul furtunilor de grindină din Canada

Pagubele nu s-au limitat la locuințe. Câmpurile agricole au fost serios afectate, iar unele animale au fost rănite. Asiguratorii estimează pierderi de milioane de dolari doar din distrugerea recoltelor.

Specialiștii avertizează însă că astfel de fenomene sunt departe de a fi o raritate. De peste două decenii, Alberta se confruntă anual cu cel puțin o furtună majoră de grindină, motiv pentru care zona a primit porecla de „Hailstorm Alley”.

Explicația ține de geografia regiunii: câmpiile agricole generează aer umed, care, împins spre Munții Stâncoși, este forțat să urce și să formeze furtuni.

Altitudinea ridicată face ca nivelul de îngheț să fie mai aproape de sol, ceea ce permite bucăților de gheață să ajungă intacte la suprafață.

Furtuna din august 2025 demonstrează, încă o dată, puterea distrugătoare a fenomenelor meteo extreme din Alberta.

Urma vizibilă chiar și din spațiu nu este doar un spectacol impresionant, ci și un semnal de alarmă pentru comunitățile locale și pentru agricultură.

Într-un context climatic tot mai instabil, locuitorii din „Hailstorm Alley” știu că astfel de episoade nu sunt excepții, ci o realitate cu care vor continua să se confrunte.

