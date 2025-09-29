Furia la volan atinge cote alarmante: aproape toți șoferii recunosc comportamente agresive, avertizează experții

Un nou raport al Fundației AAA pentru Siguranță Rutieră arată că 96% dintre șoferi admit că au manifestat cel puțin un comportament agresiv în ultimul an. De la depășiri riscante și claxoane nervoase până la confruntări violente, furia la volan a devenit o realitate zilnică pe șoselele din America de Nord și nu numai. Studiul subliniază că acest tip de atitudine se răspândește rapid, transformând drumurile într-un teren de confruntare unde nervii cedează ușor, iar accidentele devin mai probabile.

Comparativ cu 2016, gesturile de ostilitate la volan au crescut semnificativ. Tăierea intenționată a altor participanți la trafic este cu 67% mai frecventă, iar claxonatul agresiv a crescut cu 47%. Deși tailgating-ul (mersul lipit de mașina din față) a scăzut cu 24%, iar țipetele din mașină s-au redus cu 17%, concluzia generală rămâne îngrijorătoare: aproape toți șoferii au adoptat măcar o dată comportamente periculoase.

AAA avertizează că tehnologia modernă contribuie la această problemă. Mașinile sunt mai sigure ca oricând, iar mulți șoferi simt o falsă invincibilitate, fiind tentați să-și asume riscuri mai mari. În același timp, distragerile – de la ecranele tactile până la mesajele pe telefon – transformă fiecare deplasare într-un potențial pericol. Datele colectate arată și că tipul de vehicul influențează comportamentul: șoferii de mașini sport, camionete mari și motociclete au recunoscut mai des tendințe agresive, unii mărturisind chiar că vehiculul le dă un sentiment de putere și dominanță.

Există și diferențe geografice și de gen. Boston se remarcă drept unul dintre cele mai riscante orașe pentru șoferi, iar statisticile globale arată că bărbații manifestă mai des comportamente periculoase decât femeile. Chiar și preferințele pentru anumite mărci contează: alte studii, citate de AAA, indică șoferii de Tesla printre cei mai predispuși la furie în trafic.

Consecințe și factori declanșatori

Majoritatea celor chestionați – 92% – spun că au reacții agresive pentru a ajunge mai repede la destinație sau pentru a evita pericole. Însă 11% recunosc gesturi violente, cum ar fi confruntarea directă cu alți șoferi sau chiar lovirea intenționată a altui vehicul. O combinație de frustrare, presiunea timpului și iluzia de siguranță dată de tehnologiile moderne pare să alimenteze această spirală a furiei.

AAA atrage atenția asupra unui efect de „contagiune”: comportamentele agresive se răspândesc rapid. Dacă un șofer claxonează, taie calea sau blochează alt vehicul, ceilalți participanți pot fi tentați să reacționeze similar, ceea ce transformă un incident minor într-un conflict periculos. Astfel, un gest impulsiv poate duce la accidente grave sau la violențe fizice.

Cum putem rupe cercul agresivității rutiere

În ciuda datelor alarmante, specialiștii cred că soluțiile sunt la îndemâna fiecărui șofer. AAA recomandă revenirea la reguli simple de curtoazie: semnalizarea schimbării de bandă, permiterea altor vehicule să intre în coloană și un gest prietenos cu mâna pot dezamorsa tensiunile înainte ca acestea să escaladeze.

Dr. David Yang, directorul executiv al fundației, subliniază că bunele maniere la volan pot fi un factor de protecție real: „Șofatul poate fi o experiență stresantă, dar modul în care reacționezi la comportamentele celorlalți contează enorm. Respectul în trafic poate preveni multe incidente.”

Pentru situațiile inevitabile, AAA oferă trei pași simpli:

Respiră înainte de a reacționa. O clipă de calm poate schimba complet perspectiva.

O clipă de calm poate schimba complet perspectiva. Nu răspunde provocării. Evită contactul vizual, gesturile sau replicile agresive.

Evită contactul vizual, gesturile sau replicile agresive. Alege timpul în locul tensiunii. Pleacă mai devreme pentru a nu te simți presat să accelerezi.

Raportul AAA este un apel clar către fiecare conducător auto: dacă aproape toți suntem parte a problemei, tot de la noi pornește și soluția. Un minut de răbdare și un gest de politețe pot însemna diferența dintre o călătorie liniștită și un incident periculos. Într-o epocă a mașinilor rapide și a distragerilor constante, adevărata putere nu stă în claxon sau viteză, ci în capacitatea de a rămâne calm și de a conduce responsabil.