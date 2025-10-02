Ultima ora
Nicuşor Dan: Legea pregătirii populaţiei pentru război, transmisă curând Parlamentului. Noutatea majoră – stagiul militar voluntar de 4 luni, plătit de stat
02 oct. 2025 | 08:40
de Iulia Kelt

Funcțiile de la iPhone care te ajută să dormi mai bine. Așa îți transformi telefonul Apple dintr-o sursă de stres într-un aliat

TUTORIAL
Funcțiile de la iPhone care te ajută să dormi mai bine. Așa îți transformi telefonul Apple dintr-o sursă de stres într-un aliat
Setări utile pe iPhone pentru un somn odihnitor / Foto: Ladanifer

Somnul de calitate este esențial pentru sănătatea fizică și mentală, însă în era telefoanelor inteligente, mulți utilizatori ajung să adoarmă cu greu din cauza timpului petrecut pe ecran.

Apple a integrat în iPhone o serie de instrumente care, folosite corect, pot transforma dispozitivul într-un aliat pentru un somn odihnitor. Iată opt funcții utile pe care le poți încerca în 2025 pentru a-ți îmbunătăți rutina de seară.

Setarea modului Sleep Focus și a unui program de somn

Sleep Focus este o opțiune inclusă în Focus Mode, care reduce notificările și interacțiunile nedorite în intervalul stabilit pentru culcare.

Vezi și:
De ce a renunțat Apple la mufa Lightning și a trecut la USB-C pe iPhone
De ce ar trebui să-ți aduci la zi telefonul Apple chiar acum: Motive pentru care e nevoie să ai iOS 26.0.1, proaspăt lansat, pe iPhone

Poți personaliza lista de contacte și aplicații permise, aspectul ecranului și modul în care telefonul gestionează întreruperile. Activarea acestei funcții te ajută să reduci tentația de a verifica constant telefonul și să îți respecți mai ușor ora de culcare.

În plus, aplicația Health permite configurarea unui program de somn adaptat nevoilor tale. Poți seta orele de culcare și trezire, notificări pentru „Wind Down” (perioada de relaxare înainte de somn) și chiar obiective zilnice legate de durata somnului.

Chiar dacă nu folosești un Apple Watch pentru monitorizare detaliată, funcția Sleep din Health îți oferă o structură care te poate ajuta să menții un ritm constant.

Night Shift, Dark Mode și alte instrumente pentru relaxare vizuală

Un alt pas important pentru odihnă este reducerea luminii albastre înainte de somn. Funcția Night Shift, de pe iPhone, schimbă tonurile de culoare ale ecranului spre o paletă mai caldă, mai prietenoasă pentru ochi.

Poți seta activarea automată între apus și răsărit sau în intervale personalizate, ajustând intensitatea culorilor calde după preferințe.

Combinat cu Dark Mode, Night Shift diminuează oboseala oculară și creează un mediu vizual mai potrivit pentru relaxare. Aceste setări pot fi accesate rapid din Control Center sau prin comenzi Siri, precum „Hei Siri, activează Night Shift”.

Pentru cei care au tendința să piardă noțiunea timpului pe telefon înainte de somn, o opțiune utilă este Wind Down Timer.

Acesta afișează un cronometru vizibil pe ecran și te ajută să îți limitezi utilizarea aplicațiilor care distrag atenția. În combinație cu automatizări create în Shortcuts, poți seta telefonul să se blocheze automat la ora de culcare, prevenind „doomscrolling-ul” târziu în noapte.

Funcții suplimentare: reducerea luminii și sunete de fundal

iPhone oferă și alte instrumente discrete care sprijină odihna, între care:

  • Reduce White Point, care diminuează intensitatea luminozității ecranului.
  • Background Sounds, ce redă zgomote liniștitoare precum ploaia, valurile sau sunete albe.
  • Journal Automation, prin care poți crea o rutină de jurnalizare înainte de somn.
  • Guided Meditation, disponibil prin aplicații compatibile cu Siri sau prin Apple Health.

Aceste funcții, folosite individual sau împreună, te pot ajuta să creezi un mediu mai relaxant și să reduci tentația de a rămâne conectat prea mult timp la ecran.

O nouă avertizare meteo pentru Bucureşti şi Ilfov. Este cod portocaliu de vânt, recomandările ISU pentru populaţie
Recomandări
Veşti rele pentru Autostrada Moldovei. Din șase loturi, doar un tronson și jumătate va fi deschis traficului până în 2026
Veşti rele pentru Autostrada Moldovei. Din șase loturi, doar un tronson și jumătate va fi deschis traficului până în 2026
Gumball revine pe micile ecrane cu un nou serial plin de umor și năstrușnicii. De când vezi animația pe Cartoon Network
Gumball revine pe micile ecrane cu un nou serial plin de umor și năstrușnicii. De când vezi animația pe Cartoon Network
Ce se întâmplă în weekendul 3–5 octombrie 2025 la București: festivaluri, artă digitală și distracție pentru familie
Ce se întâmplă în weekendul 3–5 octombrie 2025 la București: festivaluri, artă digitală și distracție pentru familie
Câţi bani primeşti dacă faci stagiul militar, în România? Pregătirea durează patru luni
Câţi bani primeşti dacă faci stagiul militar, în România? Pregătirea durează patru luni
Vreme severă în România. Va fi şi mai frig, va ploua mult, iar ninsorile se înteţesc
Vreme severă în România. Va fi şi mai frig, va ploua mult, iar ninsorile se înteţesc
Netflix lansează trailerul oficial pentru Frankenstein, adaptarea lui Guillermo del Toro VIDEO
Netflix lansează trailerul oficial pentru Frankenstein, adaptarea lui Guillermo del Toro VIDEO
Pericol la centrala nucleară de la Cernobîl. Structura care izolează reactorul distrus în 1986 a rămas fără energie electrică, după un atac rusesc
Pericol la centrala nucleară de la Cernobîl. Structura care izolează reactorul distrus în 1986 a rămas fără energie electrică, după un atac rusesc
Noutăți de la PC Game Pass: jocuri noi, reduceri și acces anticipat la Call of Duty: Black Ops 7
Noutăți de la PC Game Pass: jocuri noi, reduceri și acces anticipat la Call of Duty: Black Ops 7
Revista presei
Adevarul
Latura monstruoasă a celui mai faimos revoluționar din istorie. Crimele și fanatismul marxist al celui devenit simbol al rebeliunii și libertății pentru tinerii din toată lumea
Playsport.ro
Lorenzo Biliboc îl anunță pe Mircea Lucescu: „Aleg România!”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop zilnic 2 octombrie 2025. Zodia care trebuie să fie atentă la cheltuieli
Playtech Știri
Cum arată acum Monica Gabor? S-a schimbat mult de când a plecat din România, a fost filmată de Irina Columbeanu
Playtech Știri
Marea actriţă de la Hollywood care uimeşte cu anunţul divorţului. Toţi au crezut că are un mariaj de vis, însă este separată de soţul ei de trei ani
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...