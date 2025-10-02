Funcțiile de la iPhone care te ajută să dormi mai bine. Așa îți transformi telefonul Apple dintr-o sursă de stres într-un aliat

Somnul de calitate este esențial pentru sănătatea fizică și mentală, însă în era telefoanelor inteligente, mulți utilizatori ajung să adoarmă cu greu din cauza timpului petrecut pe ecran.

Apple a integrat în iPhone o serie de instrumente care, folosite corect, pot transforma dispozitivul într-un aliat pentru un somn odihnitor. Iată opt funcții utile pe care le poți încerca în 2025 pentru a-ți îmbunătăți rutina de seară.

Setarea modului Sleep Focus și a unui program de somn

Sleep Focus este o opțiune inclusă în Focus Mode, care reduce notificările și interacțiunile nedorite în intervalul stabilit pentru culcare.

Poți personaliza lista de contacte și aplicații permise, aspectul ecranului și modul în care telefonul gestionează întreruperile. Activarea acestei funcții te ajută să reduci tentația de a verifica constant telefonul și să îți respecți mai ușor ora de culcare.

În plus, aplicația Health permite configurarea unui program de somn adaptat nevoilor tale. Poți seta orele de culcare și trezire, notificări pentru „Wind Down” (perioada de relaxare înainte de somn) și chiar obiective zilnice legate de durata somnului.

Chiar dacă nu folosești un Apple Watch pentru monitorizare detaliată, funcția Sleep din Health îți oferă o structură care te poate ajuta să menții un ritm constant.

Night Shift, Dark Mode și alte instrumente pentru relaxare vizuală

Un alt pas important pentru odihnă este reducerea luminii albastre înainte de somn. Funcția Night Shift, de pe iPhone, schimbă tonurile de culoare ale ecranului spre o paletă mai caldă, mai prietenoasă pentru ochi.

Poți seta activarea automată între apus și răsărit sau în intervale personalizate, ajustând intensitatea culorilor calde după preferințe.

Combinat cu Dark Mode, Night Shift diminuează oboseala oculară și creează un mediu vizual mai potrivit pentru relaxare. Aceste setări pot fi accesate rapid din Control Center sau prin comenzi Siri, precum „Hei Siri, activează Night Shift”.

Pentru cei care au tendința să piardă noțiunea timpului pe telefon înainte de somn, o opțiune utilă este Wind Down Timer.

Acesta afișează un cronometru vizibil pe ecran și te ajută să îți limitezi utilizarea aplicațiilor care distrag atenția. În combinație cu automatizări create în Shortcuts, poți seta telefonul să se blocheze automat la ora de culcare, prevenind „doomscrolling-ul” târziu în noapte.

Funcții suplimentare: reducerea luminii și sunete de fundal

iPhone oferă și alte instrumente discrete care sprijină odihna, între care:

Reduce White Point, care diminuează intensitatea luminozității ecranului.

Background Sounds, ce redă zgomote liniștitoare precum ploaia, valurile sau sunete albe.

Journal Automation, prin care poți crea o rutină de jurnalizare înainte de somn.

Guided Meditation, disponibil prin aplicații compatibile cu Siri sau prin Apple Health.

Aceste funcții, folosite individual sau împreună, te pot ajuta să creezi un mediu mai relaxant și să reduci tentația de a rămâne conectat prea mult timp la ecran.