Funcția „Full-Self Driving" de la Tesla îi descurajează pe cumpărători, potrivit unui studiu. Așa continuă Elon Musk să piardă teren pe piața electricelor
01 sept. 2025 | 10:10
de Iulia Kelt

AUTO
Full-Self Driving îi dă bătăi de cap lui Elon Musk / Foto: The Economic Times

Tesla se confruntă cu o nouă problemă de imagine, iar de această dată nu este vorba despre Elon Musk sau despre cifrele de vânzări, ci despre controversata funcție „Full-Self Driving” (FSD).

Potrivit unui sondaj realizat de firma de consultanță Slingshot Strategies, tot mai mulți potențiali clienți văd pachetul de conducere automată ca pe un dezavantaj, nu un motiv de achiziție.

Rezultatele vin într-un moment delicat pentru companie, care deja se confruntă cu vânzări în scădere și cu presiuni tot mai mari din partea autorităților de reglementare, scrie Futurism.

Cumpărătorii, tot mai sceptici față de FSD, de la Tesla

Conform Electronic Vehicle Intelligence Report (EVIR), ce a chestionat peste 8.000 de persoane din SUA, 35% dintre participanți au declarat că includerea FSD într-o mașină i-ar face mai puțin dispuși să îl cumpere.

Doar 14% au spus că prezența funcției i-ar încuraja să achiziționeze un automobil Tesla, iar restul de 51% au afirmat că pachetul nu le influențează deloc decizia.

Rezultatele sugerează că percepția publică asupra FSD s-a schimbat radical. De la o caracteristică prezentată drept inovația viitorului mobilității, funcția este acum privită de mulți ca un risc. Iar faptul că pachetul costă 8.000 de dolari (sau 99 de dolari lunar în abonament) nu face decât să crească suspiciunile consumatorilor.

Mai mult, aproape jumătate dintre cei intervievați consideră că tehnologia nici nu ar trebui să fie legală. Această opinie este alimentată de numeroasele accidente asociate atât cu FSD, cât și cu funcția Autopilot, unele dintre ele soldate cu victime.

Critici și restricții la nivel global pentru invenția lui Elon Musk

Controversele nu se limitează la SUA. În Marea Britanie, autoritățile au decis să nu permită șoferilor să lase volanul nesupravegheat atunci când folosesc funcții de conducere asistată.

În China, perioada de testare gratuită a FSD a fost suspendată după doar o lună, iar funcția a fost rebranduită discret sub numele de „Intelligent Assisted Driving” pentru a se alinia la cerințele de reglementare.

Specialiștii și observatorii din domeniu sunt la fel de critici. Avocatul Max Kennerly, expert în răspundere auto, a declarat că nu înțelege cum FSD este legal, având în vedere că nu este certificat sau aprobat de nicio autoritate.

La rândul său, autorul Edward Niedermeyer, cunoscut pentru cartea sa „Ludicrous: The Unvarnished Story of Tesla Motors”, a subliniat că problema nu este la consumatori, ci la investitori, care au supraevaluat compania mizând pe promisiunea „rezolvării” conducerii autonome.

Chiar și miliardarul Dan O’Dowd, fondatorul organizației nonprofit Dawn Project, a reacționat, spunând că „oamenii nu au încredere în Tesla” și că publicul devine din ce în ce mai conștient de riscurile implicate.

