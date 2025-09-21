Ultima ora
SONDAJ Avangarde. AUR, cotat aproape cât PSD, PNL și USR la un loc. Două partide nu ar mai intra în Parlament
21 sept. 2025 | 16:28
de Filon Stan

Fumatul ar putea fi interzis la volan. Autorităţile din Germania, proiect de lege controversat

Social
Un nou proiect de lege din Germania ar putea aduce o schimbare majoră pentru sănătatea publică! Autoritățile intenționează să interzică fumatul la volan!

Așadar, o nouă lege ar putea să se răspândească în Uniunea Euroipeană, dacă va fi adoptată în Germania. Mai exact, autoritățile din această țară doresc să interzică fumatul la volan, dacă în mașină se află copii sau femei însărcinate!

Propunerea va fi dezbătută în Bundesrat, camera superioară a Parlamentului german, care vrea să pună presiune pe Bundestag pentru a adopta rapid măsura.

O idee veche, reluată după ani de blocaje

Încă din 2019 au existat tentative de a introduce o asemenea interdicție, dar inițiativa s-a împotmolit în Bundestag. În 2023, fostul ministru al sănătății Karl Lauterbach a încercat să includă măsura în legea privind legalizarea cannabisului, însă articolul a fost eliminat înainte de adoptare, în urma opoziției FDP, care a invocat limitarea excesivă a libertăților individuale.

Acum, Renania de Nord-Westfalia și Saxonia Inferioară au readus în discuție modificarea legislativă. Dacă Bundesratul o va aproba în ședința din 26 septembrie, presiunea asupra Bundestagului va fi uriașă, iar proiectul ar putea deveni, în sfârșit, realitate.

Argumentele medicilor

Organizațiile medicale sprijină ferm inițiativa. „Ar trebui să fie de la sine înțeles că nu se fumează în prezența copiilor sau a femeilor însărcinate într-un spațiu atât de restrâns precum mașina. Din păcate, nu este cazul”, avertizează dr. Thomas Fischbach, fost președinte al Asociației Medicilor Pediatri.

La rândul său, profesorul Matthias Kopp, pneumolog pediatru la Spitalul Universitar Schleswig-Holstein, subliniază că nivelul substanțelor toxice într-un autovehicul este extrem de ridicat și poate avea consecințe grave. Expunerea copiilor la fumul pasiv provoacă frecvent bronșite recurente și crește semnificativ riscul de astm.

În paralel, în Baden-Württemberg se discută deja extinderea interdicției și în spații deschise frecventate de copii, precum locurile de joacă sau stațiile de transport public.

