O nouă interdicţie la înmormântări. Coroanele care nu vor mai putea fi duse în cimitire

Tradițiile funerare din România se confruntă cu schimbări importante, generate de preocupările tot mai mari pentru protejarea mediului. Un gest obișnuit pentru multe familii, acela de a aduce coroane de plastic la înmormântări, este pe cale să dispară treptat, după ce autoritățile locale au început să introducă noi reguli în cimitire. Măsurile nu vizează doar respectarea unui cadru mai strict, ci și reducerea semnificativă a cantității de deșeuri care ajung să aglomereze mormintele.

Timișoara deschide drumul: doar flori naturale în cimitire

La Timișoara, administrația locală a pregătit un regulament care limitează accesul în cimitire doar cu flori naturale. Autoritățile au explicat că scopul acestei inițiative este de a scădea cantitatea mare de coroane din plastic aruncate pe morminte. Demersul a primit sprijin și din partea Mitropoliei Banatului, care a încurajat folosirea ornamentelor naturale ca un gest mai curat și mai respectuos față de cei plecați dintre noi.

Noile prevederi nu au fost adoptate încă, însă regulamentul urmează să fie supus votului Consiliului Local la finalul acestei luni. În același timp, campaniile derulate până acum au dus deja la o schimbare vizibilă: doar 10% dintre coroanele aduse la înmormântări mai sunt din plastic, în timp ce majoritatea sunt naturale.

Costuri mai mari pentru români, dar beneficii pentru mediu

Un aspect important ține de costurile generate de aceste schimbări. Coroanele din plastic sunt mai ieftine decât cele realizate din flori naturale, iar interzicerea lor înseamnă că românii vor trebui să plătească mai mult pentru ornamentele funerare. Totuși, autoritățile subliniază că diferența de preț este compensată de beneficiile aduse mediului și de imaginea mai îngrijită a cimitirelor.

În prezent, municipalitatea din Timișoara cheltuie aproximativ 22.000 de lei pe lună pentru eliminarea deșeurilor plastice rămase în cimitire. Firmele de salubritate cataloghează coroanele din plastic drept deșeuri periculoase, ceea ce face procesul de curățare și eliminare mult mai costisitor. În acest context, recomandarea este ca participanții la înmormântări să aducă doar flori naturale sau coroane biodegradabile.

O tendință care se extinde și în alte orașe

Nu doar Timișoara are în vedere aceste măsuri. La Oradea, autoritățile locale desfășoară demersuri similare pentru interzicerea coroanelor din plastic în cimitire. Decizia reflectă o tendință mai largă, aceea de a adopta politici publice care reduc impactul asupra mediului și promovează respectul față de spațiile funerare.

Pe termen lung, aceste reguli ar putea deveni norma la nivel național, în condițiile în care tot mai multe administrații locale recunosc impactul negativ al plasticului și costurile ridicate pe care acesta le generează.

Reacțiile oamenilor și schimbarea obiceiurilor

Locuitorii nu au o părere unitară în privința noilor interdicții. Pentru mulți, coroanele din plastic reprezentau o soluție mai accesibilă și mai rezistentă, dar alții susțin că florile naturale transmit mai multă sinceritate și respect. Deși costurile mai ridicate pot fi o provocare, tendința generală arată că românii se obișnuiesc treptat cu această schimbare.

Autoritățile speră ca eliminarea coroanelor din plastic să devină o regulă firească, iar în cimitire să rămână doar ornamente naturale sau biodegradabile, ușor de gestionat și prietenoase cu mediul.