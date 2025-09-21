Ghidul Rabla 2025 – condițiile pentru românii care vor să cumpere o mașină nouă cu subvenții de la stat

Programul Rabla 2025 a revenit într-o nouă formă, destinată exclusiv persoanelor fizice. După o pauză temporară în luna iunie, guvernul a aprobat un ghid de finanțare care reunește cele două componente cunoscute – Rabla Clasic și Rabla Plus – într-un singur cadru de aplicare. Spre deosebire de anii trecuți, valoarea voucherelor a fost redusă, în special pentru mașinile electrice, însă condițiile generale de eligibilitate și logica programului au rămas în mare parte aceleași.

Această ediție a programului urmărește să ofere acces mai simplu la subvenții, dar și să încurajeze înnoirea parcului auto cu mașini mai puțin poluante. Prin Ordinul 2.369/2025, Ministerul Mediului a stabilit pașii concreți pentru înscriere, condițiile ce trebuie respectate și cuantumul ecotichetelor.

Cine poate beneficia de Rabla 2025

Pentru a accesa sprijinul financiar, orice persoană fizică trebuie să respecte câteva reguli clare. În primul rând, este obligatoriu să ai domiciliul sau reședința în România și să nu figurezi cu datorii la bugetul local sau de stat. Totodată, nu poți participa dacă ai fost condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului.

Un alt criteriu esențial este predarea unui autovehicul uzat către un colector autorizat și radierea acestuia din circulație. Mașina trebuie să fie fie în proprietatea ta, fie în proprietatea altei persoane care îți cedează dreptul de casare. Acest pas rămâne coloana vertebrală a programului Rabla: eliminarea din trafic a mașinilor vechi și poluante.

Valoarea voucherelor și tipurile de vehicule eligibile

Noul ghid prevede posibilitatea ca fiecare solicitant să acceseze cel mult două ecotichete într-o sesiune de înscriere, câte unul pentru fiecare autovehicul nou. Valoarea subvenției diferă în funcție de tipul motorizării:

10.000 de lei pentru o mașină cu motor termic (benzină, motorină, GPL sau GNC) ori pentru o motocicletă nouă;

12.000 de lei pentru un autovehicul hibrid;

15.000 de lei pentru un plug-in hybrid sau o motocicletă electrică;

18.500 de lei pentru un autovehicul pur electric sau alimentat cu hidrogen.

Comparativ cu anii trecuți, voucherul pentru mașinile electrice a fost înjumătățit, ajungând la echivalentul a circa 3.700 de euro. Totuși, guvernul susține că menținerea unei valori consistente pentru această categorie este esențială pentru a stimula interesul cumpărătorilor.

Procedura de înscriere și calendarul programului

Programul Rabla 2025 a debutat cu etapa validării producătorilor auto, iar ulterior urmează deschiderea sesiunii pentru persoane fizice. Doar după acest moment vei putea depune efectiv dosarul pentru obținerea voucherului. Înscrierea presupune completarea unei cereri online, atașarea documentelor necesare și respectarea termenelor anunțate de Administrația Fondului pentru Mediu.

Un avantaj important este că înscrierea în program nu presupune costuri suplimentare, iar plata mașinii se face direct prin scăderea valorii ecotichetului din prețul final, la dealerul validat. Totuși, locurile sunt limitate, iar bugetul se epuizează rapid, motiv pentru care este important să pregătești din timp toate actele necesare.

Rabla 2025 aduce o formulă mai simplă și mai clară pentru persoanele fizice, dar și o reducere a sprijinului financiar pentru mașinile electrice. Dacă vrei să profiți de program, trebuie să îndeplinești condițiile minime, să predai un autovehicul vechi și să respecți termenele de înscriere. În schimb, vei putea beneficia de o reducere semnificativă din prețul unei mașini noi, fie ea termică, hibridă sau electrică.