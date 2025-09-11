Țara din Europa care interzice fumatul și utilizarea țigărilor electronice pe terasele barurilor și restaurantelor

Guvernul spaniol a aprobat o decizie cu impact major asupra modului în care oamenii își petrec timpul liber în spațiile publice. Începând cu următoarea perioadă de implementare a noii legi, fumatul și utilizarea țigărilor electronice vor fi complet interzise pe terasele barurilor și restaurantelor din toată țara. Măsura a fost adoptată marți seara, după mai multe dezbateri publice și consultări cu organizațiile de sănătate. Potrivit autorităților, scopul principal este protejarea sănătății cetățenilor și reducerea expunerii la fumul pasiv.

Decizia include și o interdicție strictă a oricărei forme de publicitate, sponsorizare sau promovare a produselor din tutun și a dispozitivelor electronice pentru fumat. Astfel, Spania se aliniază tendinței europene de a limita drastic consumul de tutun în spațiile publice, după modelul unor țări precum Irlanda sau Italia, care au introdus deja reglementări similare.

Autoritățile spaniole au subliniat că măsura este una de sănătate publică, menită să protejeze atât nefumătorii, cât și persoanele care lucrează în industria ospitalității. Studiile recente arată că expunerea constantă la fumul de țigară, chiar și în aer liber, poate avea efecte negative semnificative asupra sistemului respirator. Guvernul a evidențiat în mod special riscurile pentru copii și vârstnici, categoriile cele mai vulnerabile.

Organizațiile de sănătate au salutat inițiativa, subliniind că terasele barurilor și restaurantelor au devenit, de-a lungul anilor, locuri în care fumul de țigară se acumulează și afectează calitatea aerului. De asemenea, interzicerea țigărilor electronice vine în contextul unor îngrijorări tot mai mari legate de substanțele chimice inhalate prin aceste dispozitive. Chiar dacă sunt promovate adesea ca o alternativă mai puțin nocivă, cercetările recente arată că și acestea pot provoca probleme respiratorii sau cardiovasculare.

Reacția populației și a industriei ospitalității

Măsura nu a fost primită cu același entuziasm de toată lumea. Proprietarii de baruri și restaurante se tem că interdicția ar putea duce la scăderea numărului de clienți, în special în zonele turistice unde fumatul pe terasă era considerat o parte a experienței sociale. Unii patroni au declarat că vor fi nevoiți să găsească soluții alternative pentru a nu pierde clienți fideli, cum ar fi amenajarea unor spații speciale pentru fumători în afara teraselor.

Pe de altă parte, mulți localnici și turiști salută decizia, considerând-o o dovadă de respect pentru sănătatea publică. Pentru familiile cu copii, măsura reprezintă o garanție că pot lua masa pe terasă fără a fi expuși la fumul de țigară. De asemenea, angajații din industria ospitalității, care petrec ore întregi în contact cu fumul, beneficiază direct de pe urma acestei reglementări.

Pașii următori și impactul așteptat

Guvernul de la Madrid urmează să stabilească în următoarele luni un calendar clar de implementare a noii legislații. Se vor stabili amenzi atât pentru clienții care încalcă regula, cât și pentru localurile care nu o aplică. Oficialii spun că perioada de tranziție va fi însoțită de campanii de informare pentru a educa populația și a reduce eventualele conflicte între fumători și nefumători.

Experții în sănătate publică estimează că interdicția va duce la o scădere semnificativă a consumului de tutun în spațiile publice, dar și la o creștere a calității aerului în marile orașe. Aceștia consideră că măsura ar putea fi un exemplu și pentru alte state europene care încă ezită să adopte astfel de restricții. În plus, interzicerea publicității și a sponsorizării produselor din tutun ar putea limita influența companiilor de profil asupra tinerilor, descurajând inițierea în fumat.

Această decizie marchează un moment important în lupta împotriva fumatului în Europa. Spania demonstrează că protecția sănătății publice poate avea prioritate în fața intereselor comerciale, oferind un model pe care și alte țări l-ar putea urma în anii următori.