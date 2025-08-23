Frustrat de situaţie, Donald Trump a trecut la ameninţarea Rusiei cu sancţiuni economice: „Voi lua o decizie foarte importantă”

Președintele american Donald Trump a reiterat amenințarea de a impune sancțiuni împotriva Rusiei dacă nu vor exista progrese către o soluționare pașnică a conflictului din Ucraina. Declarațiile vin la o săptămână după summitul cu Vladimir Putin din Alaska, în timp ce Moscova anunță că „nu este planificată nicio întâlnire” între liderul rus și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează The Guardian.

Trump ia din nou în calcul sancțiuni împotriva Rusiei

„Voi lua o decizie cu privire la ce facem și va fi o decizie foarte importantă, și anume dacă vor fi sancțiuni majore sau tarife enorme sau ambele, sau nu facem nimic și spunem că este lupta voastră”, a declarat Donald Trump, exprimându-și frustrarea față de Moscova.

Liderul de la Casa Albă s-a arătat nemulțumit de un atac rusesc asupra unei fabrici americane din Ucraina, incident care a provocat un incendiu și a rănit mai mulți angajați.

La rândul său, Zelenski a afirmat vineri că Rusia „face tot ce poate” pentru a împiedica o întâlnire directă cu Putin. Trump anunțase că a început pregătirile pentru o astfel de întrevedere după un apel telefonic cu liderul rus, luni, imediat după summitul din Alaska.

Totuși, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat pentru NBC că „nu există nicio întâlnire planificată”, adăugând că Putin este „gata să se întâlnească cu Zelenski atunci când agenda va fi pregătită pentru un summit. Și această agendă nu este deloc pregătită.”

Această poziție, în linie cu retorica Moscovei privind condițiile prealabile unei discuții directe, a reprezentat un eșec pentru Trump, care susținuse toată săptămâna că a obținut un progres diplomatic în apropierea Moscovei și Kievului de un acord de pace.

Putin, despre Trump: „Următorii pași depind acum de conducerea SUA”

Deși și-a manifestat frustrarea, președintele american a prezentat jurnaliștilor o fotografie de la întâlnirea sa cu Putin pe covorul roșu din Alaska și a sugerat că liderul rus ar putea participa la Campionatul Mondial de Fotbal din 2026, găzduit de SUA, Canada și Mexic.

„Am să-i semnez această fotografie. Dar mi s-a trimis una și m-am gândit că ați vrea să o vedeți. Este un om pe nume Vladimir Putin, care cred că va veni, în funcție de ce se va întâmpla. S-ar putea să vină, s-ar putea să nu vină, depinde de ce se va întâmpla”, a spus Trump.

Comentariile sale au ignorat însă faptul că Rusia este exclusă de la competițiile internaționale după invadarea Ucrainei în 2022 și nu a participat la calificările pentru turneul din 2026.

De partea cealaltă, Vladimir Putin a transmis un mesaj optimist vineri, în timpul unei vizite la un centru de cercetare nucleară. „Am avut o întâlnire foarte bună, semnificativă și sinceră în Alaska”, a spus președintele rus, subliniind că „există luminița de la capătul tunelului” pentru o eventuală restabilire a relațiilor SUA–Rusia.

„Următorii pași depind acum de conducerea Statelor Unite, dar am încredere în calitățile de lider ale actualului președinte”, a adăugat Putin.

Declarațiile liderului de la Kremlin arată optimismul Moscovei privind posibilitatea de a reface relațiile cu Washingtonul și de a încheia noi acorduri, chiar dacă în privința păcii din Ucraina nu se conturează încă soluții clare.