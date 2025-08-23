Ultima ora
Trump face un pas în spate din negocierile pentru pacea dintre Rusia și Ucraina și așteaptă întâlnirea directă dintre Putin și Zelenski, susțin surse citate de The Guardian
23 aug. 2025 | 11:24
de Andrei Simion

America a preluat 10% din Intel, în strategia lui Trump de recâștigare a supremației tehnologice

America a preluat 10% din Intel, în strategia lui Trump de recâștigare a supremației tehnologice
Imagine reprezentativă de ilustrație. (Foto: Playtech/OpenAI)

Guvernul Statelor Unite a anunțat că va deține o participație de aproximativ 10% din Intel, unul dintre cei mai importanți producători americani de cipuri, în urma unei investiții de 8,9 miliarde de dolari. Președintele Donald Trump a confirmat acordul vineri, prezentându-l drept o „victorie istorică” pentru America, parte a planului său mai amplu de a consolida producția de semiconductori pe teritoriul național, noteaza CNN.

„Este o mare onoare să raportez că Statele Unite ale Americii dețin acum 10% din Intel, o companie americană extraordinară, cu un viitor și mai incredibil”, a scris Trump pe platforma Truth Social. El a adăugat că a discutat direct cu CEO-ul Intel, Lip-Bu Tan, și că dorește să încheie acorduri similare și cu alte companii din sectoare strategice.

Un acord finanțat din fonduri publice

Potrivit detaliilor făcute publice de Intel, guvernul american a achiziționat 433,3 milioane de acțiuni la prețul de 20,47 dolari fiecare, reprezentând 9,9% din companie. Fondurile provin din sume deja alocate Intel prin programe guvernamentale: 5,7 miliarde de dolari din CHIPS and Science Act, inițiat sub administrația Biden, și 3,2 miliarde de dolari din programul Secure Enclave al Departamentului Apărării.

Deși participația este semnificativă, comunicatul oficial precizează că guvernul american va fi un acționar pasiv, fără locuri în consiliul de administrație și fără drepturi suplimentare asupra deciziilor interne ale companiei.

O companie în dificultate, dar cu miză strategică

Intel, odinioară lider incontestabil al industriei semiconductorilor, a pierdut teren în fața rivalilor TSMC și Samsung, nereușind să țină pasul cu cele mai noi tehnologii. În martie, Lip-Bu Tan a preluat conducerea companiei, lansând un plan de restructurare ce include concedierea a 15% din personal.

În ciuda dificultăților, Intel rămâne singurul producător american care desfășoară cercetare și dezvoltare de cipuri de logică de ultimă generație în SUA, ceea ce îl transformă într-un element central al securității tehnologice americane. „Intel este profund angajată să asigure că cele mai avansate tehnologii ale lumii sunt produse în America”, a declarat Tan într-un comunicat.

Trump vrea să extindă modelul

Președintele Trump a indicat că administrația sa analizează posibilitatea de a lua participații similare și în alte companii considerate vitale pentru infrastructura și securitatea națională. „America trebuie să beneficieze de aceste acorduri”, a spus el, adăugând că nu va ezita să impună tarife de până la 100% pentru semiconductoarele importate, cu excepția celor produse pe teritoriul SUA.

Anunțul a avut efect imediat pe piață: acțiunile Intel au crescut cu 7% vineri. În paralel, alte companii din domeniu, precum Nvidia și AMD, se confruntă cu reguli stricte privind exporturile către China, fiind obligate să cedeze un procent din vânzări către guvernul american pentru a primi licențe de export.

Miza: supremația în industria cipurilor

Semiconductoarele sunt esențiale pentru aproape toate industriile moderne – de la automobile și smartphone-uri, până la echipamente medicale și armament. Cum producția globală este concentrată în Taiwan, Washingtonul consideră extinderea capacităților interne o prioritate de securitate națională.

Acordul cu Intel este doar primul pas într-un plan mai amplu al administrației Trump de a transforma SUA într-un lider absolut al industriei semiconductorilor, atât prin sprijin financiar direct, cât și prin politici comerciale protecționiste.

