Freakier Friday, continuarea comediei clasice Disney, se lansează în august în cinematografele din România

După mai bine de două decenii de la lansarea filmului original Freaky Friday, una dintre cele mai iubite comedii de familie revine pe marile ecrane într-o continuare plină de nostalgie, emoție și umor contemporan. Freakier Friday / Vinerea și mai trăsnită va avea avanpremiere începând din 6 august, urmând ca premiera oficială să aibă loc pe 8 august în cinematografele din România, în formatele 2D și Dolby Atmos.

Filmul le readuce împreună pe Jamie Lee Curtis și Lindsay Lohan, cele două actrițe care au dat viață personajelor Tess și Anna Coleman în 2003. Cu un scenariu actualizat și un mesaj adaptat noii generații, Freakier Friday promite o experiență cinematografică accesibilă întregii familii, dar cu o profunzime care va rezona și cu publicul adult crescut cu originalul.

Povestea continuă: generații diferite, provocări similare

Deși au trecut 22 de ani de la ciudata zi în care Tess și Anna și-au schimbat corpurile, lecțiile învățate atunci par să fi fost uitate… sau cel puțin puse deoparte. În prezent, Tess este o terapeută cunoscută, cu o viață de familie stabilă, în timp ce Anna jonglează cu provocările de adult, fiind mamă singură pentru fiica ei, Harper.

Ritmul lor aparent echilibrat se dă complet peste cap când Anna se îndrăgostește și urmează să devină mamă vitregă a unei adolescente deloc entuziasmate de noua realitate. Tensiunile, neînțelegerile și conflictele intergeneraționale ating apogeul atunci când se produce din nou… schimbul. Tess și Anna se trezesc din nou în pielea celeilalte, iar haosul este inevitabil.

Freakier Friday nu doar că reciclează o idee familiară, ci o extinde inteligent, integrând teme actuale despre maternitate, identitate, empatie și reconectare. Relațiile dintre părinți și copii, presiunile sociale și dilemele emoționale ale vieții de adult sunt explorate cu umor și sensibilitate, într-o poveste care te face să râzi și să reflectezi în același timp.

Filmul regizat de Nisha Ganatra aduce înapoi nu doar duo-ul iconic Curtis–Lohan, ci și alte fețe cunoscute din filmul original: Chad Michael Murray în rolul lui Jake și Mark Harmon în rolul lui Ryan. Această revenire va fi cu siguranță o surpriză plăcută pentru fanii care au crescut cu Freaky Friday.

Lor li se alătură actori din noua generație, care adaugă prospețime și diversitate filmului: Julia Butters (Once Upon a Time… in Hollywood), Sophia Hammons (Under Wraps), Manny Jacinto (The Good Place), Maitreyi Ramakrishnan (Never Have I Ever) și Rosalind Chao (The Joy Luck Club). Aceștia contribuie la un mix intergenerațional echilibrat, atât la nivel de poveste, cât și la nivel de energie scenică.

Scenariul este semnat de Jordan Weiss, după o poveste co-creată cu Elyse Hollander, și este bazat pe romanul clasic Freaky Friday scris de Mary Rodgers. Printre producători se numără Kristin Burr, Andrew Gunn și Jamie Lee Curtis, în timp ce Lindsay Lohan participă și ea ca producător executiv.

Un sequel nostalgic, dar relevant pentru prezent

Freakier Friday este, fără îndoială, un film pentru toate vârstele, dar mai ales pentru aceia care își amintesc cu drag de perioada începutului de ani 2000, când filmul original devenise un fenomen. Acest sequel nu încearcă să reinventeze roata, ci să aducă o poveste clasică în actualitate, cu umor inteligent și momente emoționante care pot fi înțelese și trăite de fiecare spectator, indiferent de vârstă.

Filmul vorbește despre conexiune, acceptare și înțelegerea celuilalt – teme universale care nu se demodează. Printr-un amestec reușit de comedie și mesaj profund, Freakier Friday explorează ideea că, uneori, pentru a înțelege cu adevărat o altă persoană, trebuie să-i trăiești viața – chiar și pentru o zi. Sau pentru o vinere și mai trăsnită.

Distribuit de Forum Film România, pelicula va putea fi vizionată în întreaga țară, în rețelele de cinematografe partenere.

Dacă ai crescut cu Freaky Friday sau cauți o comedie de familie care să aducă un zâmbet autentic pe chipul tuturor, indiferent de generație, notează-ți în agendă: Freakier Friday ajunge în cinematografe din 8 august, cu avanpremiere din 6 august. Pregătește-te pentru o nouă lecție despre ce înseamnă cu adevărat să fii în pielea altcuiva – mai amuzantă, mai profundă și, cu siguranță, mai trăsnită decât oricând.