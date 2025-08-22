Fraţii Tate îşi construiesc un buncăr de 3,9 milioane de dolari în București. Ce au cerut să aibă în complexul cu 10 dormitoare și sală de recreere

Într-o lume în care siguranța personală devine tot mai importantă pentru influenceri și miliardari, frații Tate au decis să investească într-un complex subteran impresionant în România. Andrew și Tristan Tate, cunoscuți pentru prezența lor activă în mediul online și pentru controversele care îi înconjoară, colaborează cu celebrul constructor de buncăre Ron Hubbard pentru a ridica un adăpost de 3,9 milioane de dolari în București.

Frații Tate construiesc un complex subteran unic, cu 10 dormitoare și sală de recreere

Proiectul Tate va include zece dormitoare, spații de locuit separate și o sală de recreere echipată chiar cu o bară de striptease, conform declarațiilor lui Hubbard pentru publicația britanică The Times.

„Nu am decât cuvinte de laudă pentru Tristan. Este profesionist, politicos, convingător”, a declarat Hubbard, subliniind diferențele dintre cei doi frați. „Andrew, în schimb, este în lumea lui. El este OG. Nu poți vorbi cu OG”, a adăugat constructorul, explicând termenul argotic ce desemnează o persoană extrem de respectată sau cu autoritate autentică.

Ron Hubbard, creatorul buncărelor pentru elite

Ron Hubbard, fondatorul Atlas Survival Shelters, este considerat cel mai cunoscut constructor de adăposturi antiatomice din SUA.

„Nu vând un produs. Vând un sentiment – supraviețuire, siguranță, exclusivitate și o raritate pe care doar puțini oameni o au”, explică Hubbard în timp ce inspectează creațiile sale subterane.

Un buncăr tipic marca Atlas poate fi ascuns sub o casă aparent obișnuită și include toate facilitățile unui apartament de lux: tavane înalte, proiector de film, fotolii confortabile, blaturi din granit și seifuri pentru arme.

Ușile sunt etanșe și întărite cu oțel, iar sistemele de filtrare protejează împotriva radiațiilor nucleare, biologice și chimice. Panourile solare asigură energia necesară funcționării, iar trapele de evacuare servesc și ca spații de depozitare suplimentare.

Clienți celebri și o reputație globală

Pe lângă frații Tate, Hubbard a mai lucrat pentru personalități precum Mark Zuckerberg, pentru care a proiectat un adăpost de 186 metri pătrați în Hawaii, în valoare de 270 de milioane de dolari.

„Inițial, ei voiau oțel, dar le-am spus că solul vulcanic este perfect pentru beton”, a dezvăluit Hubbard.

De asemenea, constructorul a colaborat cu membri ai familiilor regale din Orientul Mijlociu și proprietari de echipe NFL, fără a dezvălui identitatea tuturor clienților din motive de confidențialitate.

Talentul său pentru autopromovare este la fel de important ca abilitățile tehnice. Hubbard are milioane de urmăritori pe TikTok, YouTube, Instagram și Facebook, unde videoclipurile sale combină demonstrațiile de produs cu divertismentul, captivând publicul pasionat de supraviețuire și apocalipsă.

Un fenomen global în creștere

Pandemia, conflictele internaționale și incertitudinile geopolitice au crescut cererea pentru buncăre. Atlas construiește anual aproximativ 300 de adăposturi, cu prețuri variind de la capsule de 20.000 de dolari la complexe personalizate de peste 5 milioane de dolari. Hubbard vede în acestea mai mult decât afaceri: un mod de a pregăti omenirea pentru scenarii extreme, inclusiv viitoare colonii subterane pe Marte.