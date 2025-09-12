Ultima ora
de Badea Violeta

Fotbalistul din România care s-a aruncat de la etajul 3 al unui bloc din Slatina a decedat după mai bine de două săptămâni de comă

SPORT
Sportivul care a cazut de la etajul 3 al unui bloc din Slatina a decedat dupa mai bine de doua saptamani de coma

Tragedie în fotbalul românesc: Gabriel Şerban, portarul de doar 20 de ani al echipei ACS Viitorul Coteana, a pierdut lupta cu viața după ce a căzut de la etajul 3 al unui bloc din Slatina. Tânărul a stat mai bine de două săptămâni în comă la Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova. Familia, prietenii și colegii de echipă sunt copleșiți de durere.

Gabriel Şerban, fotbalist în vârstă de 20 de ani, a decedat după ce a căzut de la etajul 3

Gabriel Şerban avea 20 de ani și o mulțime de visuri. Începuse o carieră în fotbal şi juca la ACS Viitorul Coteana. În dimineața zilei de 27 august, tânărul s-ar fi aruncat de la etajul trei al unui bloc de pe strada Cornișei, din municipiul Slatina, după o ceartă cu iubita sa. A fost transportat de urgență, în stare critică, la Spitalul Slatina și ulterior transferat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova.

”La data de 27 august 2025, în jurul orei 07:30, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Slatina au fost sesizați cu privire la faptul că o persoană a fost preluată în stare de inconștiență de pe strada Cornișei, din municipiul Slatina, și transportată la Unitatea de Primiri Urgențe.

La fața locului s-au deplasat imediat polițiștii, care, din primele verificări, au stabilit că un tânăr de 20 de ani s-ar fi precipitat de la etajul unui bloc situat pe aceeași stradă. În urma evenimentului, tânărul a fost transportat la Spitalul Județean de Urgență Slatina pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Polițiștii efectuează cercetări în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă”, a declarat inspectorul Claudiu Șerban, purtător de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Olt.

Mesajul transmis de clubul la care era legitimat

După o lună în comă, organismul lui Gabriel a cedat, iar tânărul fotbalist și-a dat ultima suflare în data de 9 septembrie. Vestea tristă a fost făcută publică de către reprezentanții clubului sportiv:

”Șerban Gabriel, 20 de ani, face parte pentru totdeauna din istoria clubului nostru! Odihnească-se în pace!”

Familia și prietenii tânărului sunt îngenuncheați de durere. Mesaje emoționante au fost postate pe rețelele sociale:

”Tu erai puternic… erai… acum… fratele meu cu mâini de aur!/ Drum lin către îngeri, frățioare /Azi am mai pierdut un suflet, un prieten, frate… Ne închinăm și ne rugăm pentru tine. Acolo unde toți ajungem și nimeni nu se mai întoarce… Acolo unde poate o sa îți găsești odihna sufletului tau, om minunat. Ai părăsit această lume fara sa te uiți în spate la oamenii care îți vor duce dorul toată viața…”

Când va fi înmormântat tânărul sportiv

Trupul neînsuflețit al lui Gabriel Şerban a fost depus la capela bisericii ”Sfinții Constantin și Elena” din Slatina. Vineri, 12 septembrie, cortegiul funerar va pleca către Comuna Coteana, unde tânărul va fi înmormântat alături de tatăl său.

Primarul comunei, Ionuț Dima, a transmis condoleanțe și a subliniat durerea comunității față de pierderea prematură a unui suflet tânăr și respectuos.

Tragedia lui Gabriel Şerban lasă un gol uriaș în inimile celor dragi și în fotbalul oltean, iar colegii, familia și prietenii se pregătesc să-și ia rămas-bun de la un tânăr talentat, care și-a pierdut viața mult prea devreme.

