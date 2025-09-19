Fosilă de delfin antic, veche de 10 milioane de ani, descoperită într-un deșert. Ce înseamnă asta pentru știință

Paleontologii din Peru au prezentat recent scheletul fosilizat al unei creaturi marine asemănătoare delfinului, estimată la o vechime de 8-12 milioane de ani.

Descoperirea a avut loc în luna iulie, în deșertul Ocucaje, situat la sud de Lima, într-o zonă care, cu milioane de ani în urmă, era acoperită de apele Oceanului Pacific.

Fosila oferă cercetătorilor o imagine valoroasă asupra faunei marine preistorice și asupra modului în care aceste ecosisteme s-au dezvoltat de-a lungul timpului.

Un „hotel natural” pentru viețuitoarele marine

Mario Urbina, paleontolog implicat în această descoperire, a descris situl ca fiind un „hotel natural” pentru animalele marine.

Urbina explică că munții de coastă au creat o barieră naturală împotriva curenților puternici, transformând zona într-un loc calm și sigur, ideal pentru reproducere și dezvoltare.

Studiile geologice arată că regiunea a fost acoperită de mare aproximativ 45 de milioane de ani, ceea ce explică bogăția excepțională a fosilelor marine descoperite în această zonă.

Institutul Geologic, Minier și Metalurgic de Stat din Peru (INGEMET) afirmă că această descoperire contribuie la o mai bună înțelegere a geografiei antice și a transformărilor liniei de coastă de-a lungul mileniilor, potrivit Reuters.

Descoperirea scheletului oferă informații prețioase despre modul în care speciile marine s-au adaptat la condițiile mediului și cum s-au diversificat în timp.

Peru, un adevărat cimitir pentru fosile marine

Deșerturile peruviene sunt considerate adevărate „cimitire” pentru speciile marine antice. Anul acesta, cercetătorii au identificat un fosil al unei rude a rechinului alb, datând de aproximativ 9 milioane de ani.

În plus, descoperiri preistorice au fost realizate și în regiuni îndepărtate de coastă. În aprilie 2024, experții au prezentat craniul fosilizat al celui mai mare delfin de râu cunoscut, care a trăit în zona Amazonului de acum circa 16 milioane de ani.

Aceste descoperiri nu oferă doar informații despre viața acvatică preistorică, ci și indicii importante despre schimbările climatice și geologice care au avut loc în regiune.

Fiecare fosilă identificată ajută oamenii de știință să reconstruiască istoria geologică a Peru și să înțeleagă mai bine legătura dintre mediul marin și cel terestru în epocile trecute.

Descoperirea din Ocucaje confirmă faptul că deșerturile peruviene sunt un teren extrem de valoros pentru paleontologi, iar fiecare nouă fosilă aduce informații cruciale despre biodiversitatea antică și adaptările speciilor la mediul în schimbare.

Studiile viitoare asupra fosilelor marine vor permite cercetătorilor să realizeze reconstrucții detaliate ale ecosistemelor din trecut și să ofere o perspectivă mai amplă asupra evoluției mamiferelor marine în America de Sud.