Descoperire unică: Fosila celei mai mici feline din lume, găsită în estul Chinei

O echipă de cercetători de la Academia Chineză de Științe a făcut o descoperire remarcabilă într-o peșteră din provincia Anhui, estul Chinei. Fosila unei feline de dimensiuni extrem de mici, mai mică decât o pisică domestică, a fost identificată ca aparținând speciei Prionailurus kurteni, o felină dispărută, similară cu leopardul asiatic. Această descoperire aduce noi perspective asupra biodiversității din perioada Pleistocenului mijlociu, acum aproximativ 300.000 de ani.

Fosila, reprezentată de un fragment de mandibulă, indică faptul că această felină putea încăpea în palma unei mâini. Dimensiunile sale sunt comparabile cu cele ale celor mai mici pisici moderne, precum Pisica ruginită (Prionailurus rubiginosus) din Asia de Sud sau Pisica cu picioare negre (Felis nigripes) din Africa. Aceste specii au o lungime maximă a corpului de 48-52 cm, ceea ce subliniază miniaturizarea remarcabilă a speciei descoperite.

Studiul publicat în jurnalul Annales Zoologici Fennici subliniază că Prionailurus kurteni este cel mai mic membru fosil al familiei Felidae descoperit până în prezent. Fosila este o mărturie a diversității remarcabile a felinelor în perioada Pleistocenului mijlociu. Această epocă, marcată de schimbări climatice și evoluții biologice semnificative, a fost un moment-cheie pentru dezvoltarea speciilor moderne și dispariția unora dintre ele.

Un factor interesant legat de această descoperire este raritatea fosilelor de acest tip. Corpul mic al acestor feline și habitatul lor forestier au făcut ca rămășițele să se descompună rapid. Totuși, condițiile din peștera Hualongdong au permis o conservare excepțională a mandibulei, oferind o privire rară asupra unei specii dispărute.

Cat extremes! The Sambir lion, a huge male Panthera fossilis may have weighed anything from 353 to 912 kg (around 500 kg considered more likely), making it possibly the largest cat known. Meanwhile Prionailurus kurteni was smaller than a house cat! Both from the mid Pleistocene! pic.twitter.com/vcsKV4zDAC

