Ford recheamă 500.000 de vehicule din cauza unei potențiale probleme la sistemul de frânare

Constructorul auto american Ford a anunțat o campanie de rechemare în service care vizează aproximativ 500.000 de vehicule, după ce autoritățile americane au identificat o problemă potențial gravă la sistemul de frânare. Modelele afectate sunt Lincoln MKX (2016-2018) și Ford Edge (2015-2018), iar riscul principal constă în creșterea distanței de frânare, ceea ce ar putea duce la accidente.

Decizia vine în contextul unui an marcat de multiple rechemări în industria auto, ceea ce ridică din nou întrebări despre siguranța și fiabilitatea vehiculelor produse în ultimii ani.

Natura problemei și riscurile pentru șoferi

Conform explicațiilor oferite de companie și confirmate de Administrația Națională pentru Siguranța Traficului pe Autostrăzile din SUA (NHTSA), defectul este legat de furtunul flexibil de frână, care poate dezvolta scurgeri. În această situație, șoferii ar putea observa o deplasare mai lungă a pedalei și o distanță mai mare de oprire a vehiculului.

Dacă nivelul lichidului de frână din rezervor scade semnificativ, martorul roșu de avertizare din bord se aprinde. Totuși, până când șoferul observă semnalul și ia măsuri, riscul unui accident crește considerabil. Din acest motiv, NHTSA a subliniat urgența verificării vehiculelor afectate și a recomandat proprietarilor să aștepte instrucțiunile oficiale ale companiei.

Ford a menționat că soluția definitivă este încă în lucru și că se așteaptă ca reparațiile să fie disponibile până în luna aprilie a anului viitor. Între timp, compania va notifica proprietarii vehiculelor vizate începând cu luna septembrie.

Alte rechemări recente și reacția companiei

Nu este prima oară când Ford se confruntă cu probleme majore în 2025. Recent, compania a rechemat peste 355.000 de camioane din cauza unor defecțiuni la panoul de instrumente, care nu afișa informații esențiale precum viteza sau luminile de avertizare. NHTSA a atras atenția atunci că lipsa acestor date critice crește semnificativ riscul de accidente.

Astfel de episoade repetate pot afecta imaginea publică a mărcii, însă oficialii Ford susțin că această strategie agresivă de identificare și remediere a problemelor ține de un plan mai amplu de consolidare a siguranței. Kumar Galhotra, Chief Operating Officer al companiei, a explicat într-o postare pe blogul oficial al Ford că numărul crescut de rechemări nu ar trebui privit exclusiv ca un semn de slăbiciune, ci ca rezultatul unor verificări mult mai detaliate.

„Creșterea numărului de rechemări reflectă strategia noastră intensă de a identifica rapid și de a corecta problemele hardware și software, mergând până la capăt pentru a proteja clienții”, a spus Galhotra. În plus, compania a dublat în ultimii doi ani echipa de experți în siguranță și a intensificat testele de rezistență pentru sisteme critice, precum frânarea, direcția sau transmisia.

Pentru clienții Ford și Lincoln, situația actuală ridică probleme practice și emoționale. Pe de o parte, mulți proprietari sunt nevoiți să aștepte notificările oficiale și să circule cu prudență suplimentară până la rezolvarea definitivă a problemei. Pe de altă parte, încrederea în brand poate fi zdruncinată, mai ales după mai multe episoade similare într-o perioadă scurtă.

Totuși, trebuie spus că rechemările masive nu sunt o raritate în industria auto. În ultimii ani, și alți mari producători, de la Toyota la General Motors, au trecut prin campanii similare, în special pe fondul complexității crescânde a vehiculelor moderne, care includ atât componente mecanice, cât și sisteme electronice sofisticate.

Pentru Ford, rămâne de văzut dacă aceste probleme vor influența vânzările pe termen scurt sau dacă transparența și rapiditatea reacției vor fi apreciate de clienți ca o dovadă de responsabilitate. În orice caz, cazul actual subliniază importanța verificării constante a vehiculelor și a reacțiilor rapide atunci când există suspiciuni de defecte la sistemele esențiale pentru siguranță.

Campania de rechemare lansată de Ford pentru 500.000 de vehicule este una dintre cele mai importante din 2025 și arată cât de vulnerabilă poate fi o mașină atunci când o componentă critică, precum sistemul de frânare, este compromisă. Deși compania promite o soluție până în primăvara anului viitor, șoferii afectați trebuie să rămână vigilenți și să răspundă prompt notificărilor oficiale. Într-o industrie auto tot mai complexă, în care tehnologia avansează rapid, aceste episoade reamintesc că siguranța rămâne prioritatea absolută.