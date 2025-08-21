Fondatorul echipei de AI generativ de la Google avertizează: diplomele în drept și medicină ar putea deveni inutile

Unul dintre pionierii inteligenței artificiale de la Google, Jad Tarifi, transmite un mesaj șocant generațiilor tinere care visează să devină medici sau avocați. Într-un interviu acordat publicației Business Insider, acesta a spus că tehnologiile de inteligență artificială evoluează atât de rapid încât o diplomă în medicină sau drept ar putea fi irelevantă înainte ca studentul să apuce să termine facultatea.

Tarifi, în vârstă de 42 de ani, a fost fondatorul primei echipe de AI generativ la Google și a părăsit compania în 2021 pentru a-și lansa propria afacere, Integral AI. Experiența sa în domeniu îi dă o voce puternică în dezbaterea legată de viitorul educației și al pieței muncii, însă afirmațiile sale ridică semne serioase de întrebare despre cât de pregătită este societatea pentru o lume în care algoritmii pot concura direct cu profesiile tradiționale.

Diplomele clasice, considerate o pierdere de timp

Potrivit lui Tarifi, a urma un drum clasic în domenii precum medicina sau dreptul echivalează cu „aruncarea pe fereastră” a mai multor ani de viață și a unor sume uriașe de bani. El a subliniat că sistemul medical actual este construit pe memorare și pe informații adesea învechite, ceea ce face ca o parte semnificativă din ceea ce înveți în facultate să fie depășită chiar în momentul absolvirii.

În cazul dreptului, problema este și mai evidentă: AI-ul poate deja analiza rapid volume uriașe de documente legale și poate identifica modele sau soluții pe care un avocat debutant le-ar învăța abia după ani întregi de practică. Dacă aceste sisteme vor continua să se dezvolte, multe sarcini de rutină ale juriștilor riscă să fie complet automatizate.

De asemenea, Tarifi a recomandat prudență chiar și celor care vor să-și dedice viața studiului inteligenței artificiale. În opinia lui, domeniile majore din acest sector, cum ar fi aplicarea AI-ului în robotică, ar putea fi deja „rezolvate” până ce actualii doctoranzi își vor termina studiile. Singurele zone cu adevărat promițătoare, spune el, sunt nișele abia explorate, precum aplicarea AI-ului în biologie.

Contradicțiile dintre optimismul tehnologic și realitatea actuală

Deși viziunea lui Tarifi este radicală, ea vine într-un moment în care dezbaterea privind rolul AI-ului în societate este mai aprinsă ca niciodată. CEO-ul OpenAI, Sam Altman, a afirmat recent, în mod controversat, că sistemele actuale de AI au deja inteligență „la nivel de doctorat”. Realitatea arată însă că tehnologia are încă dificultăți majore: chatbot-urile juridice au dat numeroase răspunsuri eronate în procese simulate, iar modelele folosite în medicină au demonstrat limitări serioase când vine vorba de diagnosticare precisă.

Cu toate acestea, timpul necesar pentru formarea unui medic – aproape un deceniu de studii și practică – ridică întrebarea legitimă dacă acele cunoștințe vor mai fi la fel de valoroase în 2035 sau 2040. Dacă AI-ul continuă să avanseze în ritmul actual, există riscul ca multe dintre aceste abilități să fie replicate sau chiar depășite de algoritmi. Pe de altă parte, dacă dezvoltarea tehnologică încetinește, societatea se va confrunta cu o criză și mai gravă: lipsa specialiștilor umani într-o lume cu deficit de medici și avocați bine pregătiți.

Ce alternative propune specialistul în inteligență artificială

În loc să încurajeze tinerii să caute siguranță într-o carieră clasică, Tarifi sugerează să îți canalizezi atenția fie spre domenii de nișă – cum ar fi AI-ul aplicat biologiei – fie spre dezvoltarea personală. El consideră că, în fața unui viitor incert, mai valoros decât o diplomă ar putea fi echilibrul interior și relațiile interumane. Meditația, socializarea cu prietenii și cunoașterea emoțională de sine sunt, în opinia lui, mai utile decât ani de studiu într-un domeniu pe care tehnologia ar putea să-l facă redundant.

Mesajul poate părea cinic sau chiar utopic, dar reflectă tensiunea uriașă dintre progresul tehnologic și modul în care ne raportăm la educație. În fond, societatea a fost obișnuită să vadă diplomele ca o garanție de stabilitate profesională. Dacă aceste diplome își pierd relevanța, generațiile viitoare vor fi nevoite să își regândească complet modul în care își aleg carierele.

Pentru moment, avertismentul lui Jad Tarifi funcționează ca un semnal de alarmă. Chiar dacă AI-ul nu va înlocui imediat doctorii și avocații, presiunea asupra acestor profesii este tot mai vizibilă. Întrebarea esențială rămâne: cum te pregătești pentru un viitor în care cunoștințele acumulate în zece ani de studii pot fi depășite în câteva secunde de un algoritm?