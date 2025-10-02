Ultima ora
Nicuşor Dan: Legea pregătirii populaţiei pentru război, transmisă curând Parlamentului. Noutatea majoră – stagiul militar voluntar de 4 luni, plătit de stat
02 oct. 2025 | 18:55
de Vieriu Ionut

Focar de hepatită A în Dolj: peste 150 de cazuri depistate. Autoritățile iau măsuri după valul de cazuri

Focar de hepatită A în Dolj: peste 150 de cazuri depistate. Autoritățile iau măsuri după valul de cazuri
Un nou val de îmbolnăviri a stârnit îngrijorare în județul Dolj, unde autoritățile sanitare au anunțat descoperirea mai multor focare de hepatită A. Boala, cunoscută popular ca „boala mâinilor murdare”, s-a răspândit rapid în mai multe comunități, iar Direcția de Sănătate Publică (DSP) a trecut la măsuri urgente pentru a limita extinderea epidemiei.

Cazuri multiple depistate și focare confirmate

Potrivit informațiilor oficiale, medicii au confirmat până acum aproximativ 150 de cazuri de hepatită A, iar alte 300 de persoane considerate contacți direcți sunt sub supraveghere. Anchetele epidemiologice au relevat existența a șapte focare, dintre care șase sunt de tip comunitar și unul familial.

Focarele comunitare au fost identificate în localitățile Amărăștii de Sus, Coțofenii din Față, Coșoveni, Ghizdăvești, Craiova și Ocolna, în timp ce focarul familial a fost descoperit în Bănie. Situația a determinat autoritățile să adopte măsuri stricte de prevenție și control.

Măsurile luate de DSP Dolj

Pentru a reduce riscul de răspândire, DSP Dolj a declanșat anchete epidemiologice, a dispus intensificarea dezinfecțiilor în zonele afectate și a organizat campanii de vaccinare pentru persoanele considerate la risc.

Autoritățile sanitare au achiziționat 165 de doze de vaccin hepatitic A pentru adulți și 270 de doze pentru copii, iar până în prezent 132 de contacți au fost vaccinați. Vaccinarea este una dintre cele mai eficiente metode de prevenție, mai ales în zonele unde igiena precară favorizează transmiterea virusului.

Cum se transmite hepatita A

Hepatita A este o boală virală cu transmitere digestivă, apărând frecvent în comunitățile unde igiena nu este respectată. Virusul se răspândește prin consumul de apă sau alimente contaminate, dar și prin contact direct între persoane.

De aceea, medicii subliniază importanța spălării frecvente a mâinilor, igienizării corecte a alimentelor și evitării surselor nesigure de apă. Boala afectează ficatul și poate cauza simptome precum oboseală accentuată, dureri abdominale, icter (îngălbenirea pielii și a ochilor) și tulburări digestive.

Situația rămâne sub supravegherea autorităților

DSP Dolj continuă să monitorizeze situația în teren și să intervină acolo unde apar noi cazuri. De asemenea, se insistă pe măsuri de informare a populației pentru ca oamenii să înțeleagă cum pot preveni îmbolnăvirea.

„Boala mâinilor murdare” rămâne o problemă de sănătate publică în zonele vulnerabile, însă specialiștii sunt de părere că, prin vaccinare și igienă riguroasă, focarele pot fi ținute sub control.

