Florin Piersic, revenire spectaculoasă. Actorul este complet schimbat, a primit un cadou special de Florii: „Vin Floriile cu soare și soarele cu...Florin”

Duminica Floriilor aduce o bucurie dublă pentru fanii actorului Florin Piersic. Îndrăgitul maestru al scenei românești nu doar că le-a transmis un mesaj emoționant celor care își serbează onomastica, dar a anunțat și revenirea pe micul ecran a emisiunii „Piersic Show”, începând din această seară, la TVR 3.

Anunțul revenirii emisiunii „Piersic Show” a stârnit entuziasm în rândul publicului. Începând din această seară, în fiecare duminică, de la ora 19:00, TVR 3 va difuza câte un episod din emisiunea de colecție, care a debutat în 2003. Emisiunea este considerată o veritabilă comoară culturală, un spațiu în care Florin Piersic a adus în fața publicului povești inedite și emoții autentice, alături de mari nume ale teatrului și filmului românesc.

Primul episod difuzat în această seară este o ediție de colecție, în care Florin Piersic are alături trei mari doamne ale teatrului românesc: Florina Cercel, Margareta Pogonat și Violeta Andrei. Sub îndrumarea jurnalistei Carmen Movileanu, „Piersic Show” promite un regal de amintiri și emoții.

Într-un interviu acordat colegilor de la TVR Cluj, Florin Piersic a vorbit despre legătura sa profundă cu Televiziunea Română, pe care o consideră un reper cultural de neînlocuit.

„Pentru mine, TVR nu este doar o televiziune, ci parte din sufletul acestui popor. Aici am râs, am plâns, am trăit alături de români și am spus povești care ne-au unit”, a mărturisit actorul.