Fiul Octaviei Geamănu şi al lui Marian Ionescu, debut spectaculos la Sala Palatului. Andrei a cântat în deschiderea concertului Direcţiei 5

Andrei, fiul Octaviei Geamănu şi al lui Marian Ionescu, îi calcă pe urme tatălui său. Micuțul a moștenit pasiunea pentru muzică, iar seara trecută și-a făcut debutul pe scenă. A cântat la pian, în cadrul concertului Direcția 5 de la Sala Palatului, iar mama lui a filmat momentul.

Trupa Direcția 5 a susținut miercuri seara un concert la Sala Palatului, iar spectacolul a fost încărcat de momente emoționante. Unul dintre cele mai speciale a fost oferit de fiul lui Marian Ionescu și al Octaviei Geamănu, care a cântat la pian în fața a mii de oameni. Fosta prezentatoare TV a filmat momentul și a publicat imaginile pe rețelele de socializare, însoțite de mesajul:

Octavia Geamănu și Marian Ionescu formează un cuplu de mai bine de un deceniu. În 2015, cei doi s-au și căsătorit civil. Cununia a fost discretă, desfășurată într-un cadru restrâns. De-a lungul timpului, Octavia Geamănu a vorbit despre relația lor, subliniind faptul că mariajul lor este unul special. Într-un interviu oferit în urmă cu ceva timp, ea a declarat:

De asemenea, fosta prezentatoare TV a mărturisit că secretul relației lor constă în înțelegerea și respectul reciproc:

„Noi ne simțim că-n urmă cu 17 ani când ne-am așezat într-o plimbare pe-aceste scări din față Ateneului. Doar Andrei ne face să realizăm că timpul trece… Altfel, nu știu cum, prin ce vrajă am rămas cam la fel ca atunci când era tot o zi de toamnă ca la-nceputul verii…

Noi, ai casei, avem fiecare spațiul nostru. Marian are dormitorul lui, iar acesta este dormitorul meu, cu baia mea… spațiul meu personal. La etaj, este atelierul de pictură al lui Marian și dormitorul lui Andrei. Dintotdeauna am dormit separat. Eu am dormit singură de când mă știu. Nici măcar cu Andrei nu am dormit. Fiecare cu camera lui”, a povestit fosta prezentatoare de la Observator.