Motivul real pentru care Octavia Geamănu și-a luat ‘Adio’ definitiv de la Antena 1. Fosta prezentatoare spune ce s-a întâmplat: „Nu a fost alegerea mea” EXCLUSIV

Octavia Geamănu este una dintre cele mai cunoscute știriste din România. A prezentat știrile Observator timp de 12 ani, cu multă pasiune și dăruință pentru jurnalism, iar acum se află în plin război cu trustul Intact. Octavia Geamănu se află în mijlocul a trei procese judiciare împotriva postului Antena 1, după ce a fost concediată brusc și fără înștiințare.

După cum știm, Octavia Geamănu se judecă cu Antena 1 de câțiva ani, după ce a fost concediată fără o înștiințare, fapt pentru care s-a adresat judecătorilor pentru a i se face dreptate. După plecarea din televiziune, Octavia Geamănu și-a concentrat atenția mai mult pe viața de familie, de altfel a lansat și un podcast pe care îl consideră proiectul ei principal. Fosta prezentatoare de la Antena 1 ne-a dezvăluit dacă îi este dor de televiziune:

“Având în vedere că la Tv eram doar în weekend, iar în online sunt toată ziua, n-aș putea spune că îmi este dor. Dacă la un moment dat am zis că spre toamnă mi-aș dori să mă reîntorc, iar toamna a trecut, acum suntem în primăvară…

Am realizat că, cumva, altele îmi sunt prioritățile acum, respectiv, clasa întâi este o mare provocare, atât pentru copilul meu, cât și pentru mine.

Eu mă ocup de educația fiului meu. Eu și soțul suntem constant cu el, nu avem bonă și nici ajutoare, așa am ales noi. Sunt oameni care investesc în proprietăți, haine etc., iată că eu investesc în educația copilului meu. Dacă el va realiza ceva în viață, atunci înseamnă că am realizat și eu.”, ne-a declarat Octavia, în exclusivitate pentru Playtech Știri.