Ce a învățat Octavia Geamănu de la soțul său? Sora sa îi reproșează: „Nu te mai schimbi și tu?” EXCLUSIV

Octavia Geamănu a fost concediată de la Antena 1, după 18 ani, și a dat televiziunea în judecată. Chiar și așa, ea a continuat să își îndrepte atenția asupra familiei, dar și asupra altor proiecte. Astfel, fosta prezentatoare este încântată cu noul său stil de viață. Într-un interviu exclusiv pentru Playtech Știri, vedeta ne-a dezvăluit ce îi reproșează sora sa. Totul are legătură cu soțul Octaviei Geamănu!

Cu siguranță ați observat stilul vestimentar simplu, dar elegant al Octaviei Geamănu. Aceasta ne-a dezvăluit că nu are o garderoba diversificată. Fosta prezentatoare își cumpără mai multe piese vestimentare de același fel, alegând, bineînțeles, să o caracterizeze. Vedeta ne-a dezvăluit ce i-a reproșat sora sa acum ceva timp, iar totul are legătură cu soțul ei, Marian Ionescu:

Se întâmplă deseori să am mai multe piese la fel. De exemplu, dacă îmi place o pereche de pantaloni foarte mult, îmi cumpăr 10 la fel. Sora mea, la un moment dat, m-a întrebat după vreo 2 săptămâni dacă nu mă mai schimb și eu de aceleași haine.

După cum știm, Octavia Geamănu se judecă cu Antena 1 de câțiva ani, după ce a fost concediată fără o înștiințare, fapt pentru care s-a adresat judecătorilor pentru a i se face dreptate. Vedeta ne-a spus cu ce se ocupă acum:

“Având în vedere că la Tv eram doar în weekend, iar în online sunt toată ziua, n-aș putea spune că îmi este dor. Dacă la un moment dat am zis că spre toamnă mi-aș dori să mă reîntorc, iar toamna a trecut.

Am realizat că, cumva, altele îmi sunt prioritățile acum, respectiv, clasa întâi este o mare provocare, atât pentru copilul meu, cât și pentru mine. Eu mă ocup de educația fiului meu.

Eu și soțul suntem constant cu el, nu avem bonă și nici ajutoare, așa am ales noi. Sunt oameni care investesc în proprietăți, haine etc., iată că eu investesc în educația copilului meu. Dacă el va realiza ceva în viață, atunci înseamnă că am realizat și eu.”, ne-a declarat Octavia, într-un alt interviu exclusiv pentru Playtech Știri.