Se retrage din cinematografie Quentin Tarantino? Ce spune colegul său, regizorul Christopher Nolan

Regizorul Christopher Nolan ia în considerare faptul că colegul său, regizorul Quentin Tarantino se va retrage după ce termină viitorul său al zecelea film, „The Movie Critic (Criticul de film)”.

Acțiunea celui de-al zecelea film al lui Tarantino, „The Movie Critic”, va avea loc în anii 1970, deși informațiile despre intrigă sunt puține. Filmul va fi ultimul al lui Tarantino, înainte de a se retrage din regie, lucru pe care plănuiește să îl facă de ceva timp.

Luând în considerare decizia lui Tarantino cu privire la podcastul ReelBlend, Nolan a vorbit despre cât de dificil i-ar fi să nu mai regizeze filme.

Gândurile lui Nolan, care încep la minutul 24:20 din videoclipul de mai jos, indică, de asemenea, că înțelege punctul de vedere al lui Tarantino și decizia sa de a nu mai regiza filme după The Movie Critic.

„Este captivant să spui povești în cinema. Este multă muncă grea, dar este foarte distractiv. Este ceva ce te face să te simți determinat și, prin urmare, este destul de greu să-ți imaginezi că te oprești în mod voluntar. Dar înțeleg, de asemenea… ideea lui Quentin a fost întotdeauna că se uită la unele dintre lucrările realizate de regizori în ultimii ani și simte că, dacă ar fi să se afirme în perioada de glorie, mai bine deloc. Și cred că acesta este un punct de vedere foarte purist. Este punctul de vedere al unui cinefil care apreciază istoria filmului”, spune Nolan.

La ce să te aștepți de la al zecelea film al lui Quentin Tarantino

Deși nu există informații despre povestea filmului, Tarantino a oferit câteva detalii. Regizorul a comparat anterior personajul principal din The Movie Critic cu Travis Bickle din Taxi Driver al lui Martin Scorsese. Dacă această viziune se conturează în produsul final, atunci The Movie Critic poate prezenta o piesă zbuciumată cu legături cu industria filmului.

The Movie Critic este, de asemenea, posibil să reflecte unele dintre temele din filmul anterior al lui Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Filmul din 2019 a fost un tribut fictiv adus filmului de la sfârșitul anilor ’60, prezentat ca un basm modern. Având în vedere că The Movie Critic pare că va prezenta filmul ca element major al poveștii sale, ultima peliculă a lui Tarantino va fi probabil un tribut adus numeroaselor filme care i-au inspirat cariera de regizor.