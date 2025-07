Michael Madsen, starul din Kill Bill, a murit. Actorul a fost găsit fără suflare în locuința sa din Malibu

Michael Madsen, actorul cunoscut pentru rolurile sale din filmele „Kill Bill” și „Reservoir Dogs” regizate de Quentin Tarantino, a murit, a confirmat publicația Variety. Avea 67 de ani.

Michael Madsen a murit

Potrivit reprezentantului său, Madsen a suferit un stop cardiac și a fost găsit inconștient în locuința sa din Malibu, joi dimineață.

„În ultimii doi ani, Michael Madsen a realizat proiecte remarcabile în filmul independent, printre care lungmetrajele Resurrection Road, Concessions și Cookbook for Southern Housewives, și era cu adevărat entuziasmat de următoarea etapă a vieții sale. Michael pregătea, de asemenea, lansarea unei noi cărți intitulate Tears For My Father: Outlaw Thoughts and Poems, aflată în prezent în faza de editare”, au transmis managerii săi, Susan Ferris și Ron Smith, împreună cu publicista Liz Rodriguez, într-o declarație comună. „Michael Madsen a fost unul dintre cei mai emblematici actori de la Hollywood și va fi regretat de mulți.”

Madsen l-a interpretat pe Mr. Blonde în Reservoir Dogs, filmul polițist din 1992 în care au mai jucat Harvey Keitel, Tim Roth, Chris Penn, Steve Buscemi, Lawrence Tierney, Edward Bunker și regizorul Quentin Tarantino. Într-una dintre cele mai memorabile scene ale filmului, personajul său taie urechea unui polițist în timp ce dansează pe melodia „Stuck in the Middle With You” a trupei Stealers Wheel.