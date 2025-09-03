Ultima ora
Filmele și serialele care au prezis surprinzător de bine viitorul. Profețiile SF care au devenit, între timp, realitate

Filme și seriale
Filmele și serialele care au prezis surprinzător de bine viitorul. Profețiile SF care au devenit, între timp, realitate
Filmele și serialele profetice / Foto: IFC Center (în imagine, cadru din filmul „They Live”)

De-a lungul timpului, cinematografia nu a fost doar o formă de divertisment, ci și o oglindă a temerilor și speranțelor colective.

Unele producții SF sau satirice au reușit să anticipeze tendințe sociale și tehnologice care, la momentul lansării, păreau imposibile.

În prezent, multe dintre ideile considerate fanteziste au devenit parte din realitatea noastră de zi cu zi. Iată șase filme care au „ghicit” viitorul într-un mod tulburător.

RoboCop și corporatizarea serviciilor publice

Lansat în 1987, „RoboCop” părea o satiră ultraviolentă despre un viitor distopic dominat de megacorporații.

Totuși, viziunea filmului s-a dovedit mai puțin exagerată decât credeam. Privatizarea în masă, outsourcing-ul serviciilor publice și implicarea giganților tech în educație și sănătate au devenit realități. Astăzi, ideea unei lumi în care corporațiile controlează totul nu mai pare o simplă ficțiune.

Un an mai târziu, „They Live” a explorat tema manipulării prin reclame subliminale și mesaje ascunse precum „OBEY” și „CONSUME”.

Dacă în anii ’80 această idee părea desprinsă dintr-o teorie conspiraționistă, algoritmii actuali de pe rețelele de socializare, capabili să influențeze opinii politice și obiceiuri de consum, arată că filmul lui John Carpenter a fost mai vizionar decât s-ar fi așteptat cineva.

De la reality-show la AI: previziuni care au devenit reale

The Truman Show” (1998) a pus reflectorul pe ideea unei vieți transformate în spectacol permanent, controlat de camere și difuzat pentru mase.

Astăzi, milioane de oameni aleg să transmită live momente din viața lor, devenind influenceri și creând conținut pentru publicuri globale.

În plus, supravegherea digitală prin smartphone-uri și dispozitive smart adaugă o dimensiune înfricoșător de reală profeției din film.

Tot în zona satirică, „Demolition Man” (1993) a părut inițial o comedie exagerată despre un viitor steril, hiper-reglementat și obsedat de tehnologie.

Însă filmul a anticipat corect trenduri precum mașinile autonome, plățile contactless sau sensibilitatea crescută legată de limbaj și comportament social.

Un alt exemplu, „Idiocracy” (2006), a ironizat scăderea nivelului de inteligență colectivă și dominația unei culturi a divertismentului ieftin.

Deși intenția era satirică, realitatea de azi, cu conținut viral superficial, dezinformare și marketing agresiv, arată că scenariul nu e chiar atât de departe.

În fine, „Her” (2013) este poate cea mai profetică producție de pe listă. Povestea despre un bărbat care dezvoltă o relație emoțională cu o inteligență artificială părea SF acum un deceniu.

În 2025, însă, asistenții virtuali conversaționali și aplicațiile de tip companion AI au devenit o realitate, cu utilizatori care ajung chiar să dezvolte atașamente emoționale pentru acești parteneri digitali.

Fie că vorbim de satire sociale sau de filme SF, aceste șase producții demonstrează că cinematografia nu doar reflectă prezentul, ci uneori reușește să prefigureze direcțiile în care evoluează lumea.

Și dacă previziunile lor au devenit realitate, cine știe ce idei „imposibile” din filmele de azi vor fi normale peste încă 20 de ani?

