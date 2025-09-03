Ultima ora
Planul Roşu de Intervenţie, activat în Botoşani. 21 persoane implicate într-un accident între un autocar şi un autoturism. Trei oameni au murit
03 sept. 2025 | 10:06
de Ozana Mazilu

Fibrele optice tip „paie de sticlă” ar putea revoluționa viteza internetului

TEHNOLOGIE
Fibrele optice tip „paie de sticlă” ar putea revoluționa viteza internetului
Cum funcționează fibrele „goale pe dinăuntru”

Un nou tip de fibră optică, bazată pe un design inovator care permite luminii să circule prin aer și nu prin sticlă solidă, ar putea transforma radical rețelele de telecomunicații. Conform unui studiu publicat în Nature Photonics pe 1 septembrie, aceste fibre experimentale promit să transporte mai multe date pe distanțe mai mari, reducând pierderile de semnal și scăzând costurile transmisiilor pe distanțe lungi.

Cercetătorii de la Universitatea din Southampton, Marea Britanie, cred că această tehnologie ar putea fi „transformatoare” pentru infrastructura digitală globală, mai ales într-o perioadă în care cererea pentru viteze mai mari de internet și capacități de stocare cresc exponențial.

Fibrele optice convenționale sunt realizate din fire subțiri de sticlă solidă, prin care impulsurile de lumină transportă informația. Totuși, chiar și aceste structuri avansate pierd o parte din semnal pe măsură ce lumina se propagă. Noua tehnologie schimbă radical designul: în locul unui fir compact, cercetătorii au creat un sistem de „paie de sticlă”, alcătuit din cinci cilindri mici, fiecare format din două tuburi concentrice, atașați de peretele interior al unui cilindru principal.

Vezi și:
Wi-Fi instabil pe iPhone: pașii corecți pentru diagnostic și rezolvare
Se schimbă internetul – Se impune un nou model de acces pentru AI, ce înseamnă asta pentru site-uri

Prin această structură, lumina nu mai trece prin sticlă, ci prin golul central, plin cu aer. Diametrul fiecărui tub este calculat cu precizie astfel încât să permită doar anumitor lungimi de undă să rămână captive în spațiul central. Astfel, fasciculul de lumină rămâne concentrat și își păstrează intensitatea pe distanțe mult mai mari.

Un avantaj suplimentar este viteza: lumina călătorește cu aproximativ 45% mai repede prin aer decât prin sticlă solidă. Acest lucru ar putea aduce un salt semnificativ în performanța rețelelor, mai ales în zone unde viteza de transfer este critică, cum ar fi centrele de date.

De la cercetare la aplicare comercială

Noua tehnologie nu a rămas doar pe hârtie. Fibrele experimentale vor fi produse de Lumenisity, un start-up desprins din Universitatea din Southampton și achiziționat de Microsoft în 2022. Procesul de fabricație este ingenios: cercetătorii pornesc de la o versiune mult mai mare a designului, de aproximativ 20 de centimetri în diametru, apoi încălzesc și întind structura până când aceasta ajunge la o grosime de doar 100 de micrometri. În timpul întinderii, cavitățile sunt presurizate pentru a-și menține forma, asigurând astfel integritatea „paielor” microscopice.

Rod Van Meter, inginer specializat în rețele cuantice la Universitatea Keio din Tokyo, a explicat că, dacă noile fibre se vor dovedi durabile și ușor de instalat, rezultatul ar putea fi „un internet clasic mai rapid și mai bun”. Potrivit lui, diferența de performanță va fi „o schimbare dramatică pentru care oamenii vor fi dispuși să plătească sume importante”.

Deja există versiuni de fibre goale utilizate în nișe tehnologice, în special pentru a conecta unitățile de procesare din centrele de date, unde fiecare nanosecundă contează. Însă noul design promite să aducă beneficiile la scară largă, pentru rețele naționale și globale.

Un pas spre viitorul infrastructurii digitale

Adoptarea la scară largă a fibrelor optice cu „paie de sticlă” ar putea redefini modul în care funcționează internetul. Pe lângă viteza mai mare și distanțele mai lungi acoperite fără pierderi semnificative de semnal, noua tehnologie ar putea reduce costurile operaționale pentru furnizori și, implicit, pentru utilizatori.

Într-o lume interconectată, unde transferul de date este coloana vertebrală a economiei digitale, un astfel de salt tehnologic ar avea implicații majore. Centrele de date ar funcționa mai eficient, rețelele 5G și viitoarele 6G ar putea beneficia de infrastructuri mai stabile, iar conexiunile casnice ar deveni mai rapide și mai fiabile.

Pentru tine, impactul direct ar fi vizibil în viteza cu care descarci fișiere, în calitatea streamingului sau în latența redusă a jocurilor online. În același timp, la nivel global, această tehnologie ar putea facilita dezvoltarea de aplicații complexe, de la inteligență artificială până la comunicare cuantică.

Cercetătorii și companiile implicate sunt conștienți că drumul de la prototip la implementare globală este lung, însă perspectivele sunt clare: fibrele optice bazate pe aer ar putea deveni standardul viitorului. Într-un moment în care cererea pentru viteză și fiabilitate crește exponențial, aceste „paie de sticlă” par să ofere soluția ideală.

La Nina ar putea apărea iar în septembrie. Ce este fenomenul meteo şi ce schimbarea aduce
Recomandări
Cele mai bune aplicații și gadgeturi care te ajută să îți ții diabetul sub control
Cele mai bune aplicații și gadgeturi care te ajută să îți ții diabetul sub control
Dacia Sandero a dat lovitura în Europa, e cea mai vândută mașină datorită costului de 14 lei la 100 de kilometri. Versiunea cu autonomia fabuloasă de 1000 de kilometri
Dacia Sandero a dat lovitura în Europa, e cea mai vândută mașină datorită costului de 14 lei la 100 de kilometri. Versiunea cu autonomia fabuloasă de 1000 de kilometri
Avertisment DNSC: nou val de fraude telefonice cu atacatori care se dau drept angajați ai instituției
Avertisment DNSC: nou val de fraude telefonice cu atacatori care se dau drept angajați ai instituției
Ţinuta aleasă de Viorica Dăncilă pentru întâlnirea cu Vladimir Putin a atras atenţia. Detaliul care se observă imediat în fotografia de grup
Ţinuta aleasă de Viorica Dăncilă pentru întâlnirea cu Vladimir Putin a atras atenţia. Detaliul care se observă imediat în fotografia de grup
De ce merită să alegi un monitor CRT pentru console retro în 2025. Motive ca să te întorci cu stil la origini
De ce merită să alegi un monitor CRT pentru console retro în 2025. Motive ca să te întorci cu stil la origini
Ce sunt cvartalele din România, la mare căutare printre investitorii imobiliari. Deși sunt din anii `50, mulți visează la acel ”lux”
Ce sunt cvartalele din România, la mare căutare printre investitorii imobiliari. Deși sunt din anii `50, mulți visează la acel ”lux”
Totul despre Salak, fructul șarpe. Este ciudat, însă gustul e cu totul neaşteptat
Totul despre Salak, fructul șarpe. Este ciudat, însă gustul e cu totul neaşteptat
Regula de 100 ml lichide dispare astăzi pe un aeroport din România, în premieră
Regula de 100 ml lichide dispare astăzi pe un aeroport din România, în premieră
Revista presei
Adevarul
Vacanță de coșmar la 5 stele. Pățania unei turiste românce a stârnit scandal pe internet: „Nu mai poți face nimic”
Playsport.ro
Gigi Becali, gata să bage mâna în buzunar pentru încă două transferuri la FCSB!
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Fiica Andreei Bănică, din ce în ce mai frumoasă. Cum a pozat-o cântăreaţa pe Sofia, la 16 ani
Playtech Știri
Vica Blochina, previziuni pentru Anamaria Prodan. Vedeta şi-a găsit „menirea”, ce o aşteaptă pe celebra impresară: „Mă las de cifre dacă nu o să fie aşa”
Playtech Știri
Andreea Bălan, deranjată de un gest făcut de Viviana Sposub. Se întâmpla chiar când era într-o relaţie cu George Burcea
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...